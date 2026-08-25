Фасоль в томатном соусе с овощами на зиму: простой рецепт вкусной консервации

Фасоль "Верес" в густом томатном соусе на зиму: вкусный рецепт
Фасоль "Верес" с овощами в густом томатном соусе — сытная и универсальная заготовка, которая особенно пригодится зимой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в борщ, суп, овощное рагу или подавать к мясу.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры без кожицы — 1,5 кг;
- сухая фасоль — 500 г;
- сладкий перец — 800 г;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- растительное масло без запаха — 150 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — 50 г;
- чеснок — 1 головка;
- уксус 9% — 60 мл.
Выход: 9 банок по 0,5 л и примерно 300 г заготовки.
Способ приготовления
- Сухую фасоль замочить в воде на ночь.
- На следующий день воду слить, залить свежей и отварить фасоль до готовности без соли. Она должна стать мягкой, но сохранить форму.
- Помидоры очистить от кожицы и пропустить через мясорубку.
- Морковь и сладкий перец нарезать соломкой, лук измельчить.
- В большой кастрюле разогреть растительное масло и обжарить лук около 10 минут, чтобы он стал мягким и ароматным.
- Добавить измельченные помидоры, соль и сахар.
- Довести томатную массу до кипения, выложить морковь и готовить около 15 минут на среднем огне без крышки, периодически перемешивая.
- Добавить сладкий перец и продолжить готовить еще 10-15 минут.
- Затем добавить отварную фасоль и измельченный чеснок.
- Проварить все вместе еще 15-20 минут.
- В конце влить уксус, тщательно перемешать и попробовать соус. По желанию можно добавить немного острого перца.
- Готовая фасоль должна получиться густой и сочной, а овощи — остаться целыми, а не превратиться в пюре. Если масса кажется слишком густой, можно добавить немного отвара от фасоли.
Фасоль "Верес" получается густой, ароматной и сытной. Зимой ее удобно использовать не только как готовую закуску, но и как основу для быстрого борща, супа или овощного рагу.
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