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Главная Вкус Фасоль "Верес" в густом томатном соусе на зиму: вкусный рецепт

Фасоль "Верес" в густом томатном соусе на зиму: вкусный рецепт

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 23:04
Фасоль в томатном соусе с овощами на зиму: простой рецепт вкусной консервации
Фасоль в томатном соусе с овощами на зиму. Фото: кадр из видео

Фасоль "Верес" с овощами в густом томатном соусе — сытная и универсальная заготовка, которая особенно пригодится зимой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в борщ, суп, овощное рагу или подавать к мясу.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії", передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры без кожицы — 1,5 кг;
  • сухая фасоль — 500 г;
  • сладкий перец — 800 г;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • растительное масло без запаха — 150 мл;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 50 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • уксус 9% — 60 мл.

Выход: 9 банок по 0,5 л и примерно 300 г заготовки.

 

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Фасоль в томате с овощами на зиму. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сухую фасоль замочить в воде на ночь.
  2. На следующий день воду слить, залить свежей и отварить фасоль до готовности без соли. Она должна стать мягкой, но сохранить форму.
  3. Помидоры очистить от кожицы и пропустить через мясорубку.
  4. Морковь и сладкий перец нарезать соломкой, лук измельчить.
  5. В большой кастрюле разогреть растительное масло и обжарить лук около 10 минут, чтобы он стал мягким и ароматным.
  6. Добавить измельченные помидоры, соль и сахар.
  7. Довести томатную массу до кипения, выложить морковь и готовить около 15 минут на среднем огне без крышки, периодически перемешивая.
  8. Добавить сладкий перец и продолжить готовить еще 10-15 минут.
  9. Затем добавить отварную фасоль и измельченный чеснок.
  10. Проварить все вместе еще 15-20 минут.
  11. В конце влить уксус, тщательно перемешать и попробовать соус. По желанию можно добавить немного острого перца.
  12. Готовая фасоль должна получиться густой и сочной, а овощи — остаться целыми, а не превратиться в пюре. Если масса кажется слишком густой, можно добавить немного отвара от фасоли.

Фасоль "Верес" получается густой, ароматной и сытной. Зимой ее удобно использовать не только как готовую закуску, но и как основу для быстрого борща, супа или овощного рагу.

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консервация на зиму рецепт консервации фасоль на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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