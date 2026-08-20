Маринованный сладкий перец с горчицей на зиму: вкусный рецепт заготовки

Заготовка "555": острый перец в горчице на зиму
Маринованный сладкий перец в горчице — необычная заготовка на зиму с насыщенным пикантным вкусом. Перец получается мягким, ароматным и покрывается нежной горчичной заправкой. Такая закуска прекрасно дополнит картофель, мясные блюда или праздничный стол.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сладкий болгарский перец — 1 кг;
- вода — 300 мл;
- уксус 9% — 60 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- душистый перец — 5 горошин;
- лавровый лист — 2 шт.;
- растительное масло — 150 г;
- неострая горчица — 170 г.
Способ приготовления
- Сладкий перец хорошо вымыть, очистить от семян и плодоножек и нарезать небольшими кусочками.
- В кастрюлю налить воду, добавить уксус, соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Довести маринад до кипения.
- Выложить подготовленный перец в кипящий маринад и варить примерно 15 минут, периодически перемешивая. Кусочки должны стать мягче, но не развариться.
- Готовый перец откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставить остывать.
- Для горчичной заправки отдельно смешать неострую горчицу и растительное масло до однородной консистенции.
- Добавить заправку к остывшему перцу и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт горчичной смесью.
- Разложить перец по чистым стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками.
Перец в горчице получается ароматным, нежным и в то же время пикантным. Горчица хорошо подчеркивает сладость овощей, а маринад придает приятную кислинку.
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