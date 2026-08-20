Маринований солодкий перець з гірчицею на зиму: смачний рецепт заготовки

Заготовка "555": пікантний перець у гірчиці на зиму
Маринований солодкий перець у гірчиці — незвичайна заготовка на зиму з насиченим пікантним смаком. Перець виходить м'яким, ароматним і вкривається ніжною гірчичною заправкою. Така закуска чудово доповнить картоплю, м'ясні страви або святковий стіл.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- солодкий болгарський перець — 1 кг;
- вода — 300 мл;
- оцет 9% — 60 мл;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- духмяний перець — 5 горошин;
- лавровий лист — 2 шт.;
- рослинна олія — 150 г;
- негостра гірчиця — 170 г.
Спосіб приготування
- Солодкий перець добре вимити, очистити від насіння та плодоніжок і нарізати невеликими шматочками.
- У каструлю налити воду, додати оцет, сіль, цукор, духмяний перець і лаврове листя. Довести маринад до кипіння.
- Викласти підготовлений перець у киплячий маринад та варити приблизно 15 хвилин, періодично перемішуючи. Шматочки мають стати м'якшими, але не розваритися.
- Готовий перець відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина, та залишити охолоджуватися.
- Для гірчичної заправки окремо змішати негостру гірчицю та рослинну олію до однорідної консистенції.
- Додати заправку до охолодженого перцю та ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був вкритий гірчичною сумішшю.
- Розкласти перець у чисті стерилізовані банки та щільно закрити кришками.
Перець у гірчиці виходить ароматним, ніжним та водночас пікантним. Гірчиця добре підкреслює солодкість овочів, а маринад додає приємної кислинки.
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