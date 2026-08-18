Квашені кабачки з гірчицею: холодний спосіб без зайвих клопотів
Цей спосіб добре підходить для домашньої заготівлі, коли не хочеться варити маринад чи стерилізувати банки. Кабачки залишаються ароматними, просочуються спеціями та часником, а сама підготовка займає зовсім небагато часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 3 шт.;
- листя хрону, смородини та вишні — до смаку;
- парасольки кропу — до смаку;
- часник — до смаку;
- зерна гірчиці — до смаку;
- сіль — 3 ст. л.;
- холодна вода — скільки знадобиться.
Спосіб приготування
- Кабачки вимити та нарізати кружальцями завтовшки 2–3 см.
- На дно чистої трилітрової банки викласти хрін, кріп, листя смородини й вишні та частину часнику.
- Щільно наповнити банку кабачками, перекладаючи їх часником. Зверху додати гірчицю та ще трохи листя.
- Додати сіль і залити холодною водою до самого верху.
- Закрити банку кришкою та залишити в теплому місці на добу.
- Після цього кілька разів обережно перевернути банку, щоб сіль рівномірно розчинилася, і перенести в прохолодне темне місце.
Квашені кабачки виходять ароматними, з легкою пікантністю гірчиці та приємним смаком домашньої заготівлі.
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