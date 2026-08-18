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Головна Смак Квашені кабачки з гірчицею: холодний спосіб без зайвих клопотів

Квашені кабачки з гірчицею: холодний спосіб без зайвих клопотів

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 14:44
Квашені кабачки з гірчицею: холодний спосіб без зайвих клопотів
Квашені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб добре підходить для домашньої заготівлі, коли не хочеться варити маринад чи стерилізувати банки. Кабачки залишаються ароматними, просочуються спеціями та часником, а сама підготовка займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 3 шт.;
  • листя хрону, смородини та вишні — до смаку;
  • парасольки кропу — до смаку;
  • часник — до смаку;
  • зерна гірчиці — до смаку;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • холодна вода — скільки знадобиться.
рецепт квашених кабачків
Квашені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки вимити та нарізати кружальцями завтовшки 2–3 см.
  2. На дно чистої трилітрової банки викласти хрін, кріп, листя смородини й вишні та частину часнику.
  3. Щільно наповнити банку кабачками, перекладаючи їх часником. Зверху додати гірчицю та ще трохи листя.
  4. Додати сіль і залити холодною водою до самого верху.
  5. Закрити банку кришкою та залишити в теплому місці на добу.
  6. Після цього кілька разів обережно перевернути банку, щоб сіль рівномірно розчинилася, і перенести в прохолодне темне місце.

Квашені кабачки виходять ароматними, з легкою пікантністю гірчиці та приємним смаком домашньої заготівлі.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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