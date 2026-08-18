Квашені кабачки з гірчицею: холодний спосіб без зайвих клопотів

Квашені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб добре підходить для домашньої заготівлі, коли не хочеться варити маринад чи стерилізувати банки. Кабачки залишаються ароматними, просочуються спеціями та часником, а сама підготовка займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 3 шт.;

листя хрону, смородини та вишні — до смаку;

парасольки кропу — до смаку;

часник — до смаку;

зерна гірчиці — до смаку;

сіль — 3 ст. л.;

холодна вода — скільки знадобиться.

Квашені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки вимити та нарізати кружальцями завтовшки 2–3 см. На дно чистої трилітрової банки викласти хрін, кріп, листя смородини й вишні та частину часнику. Щільно наповнити банку кабачками, перекладаючи їх часником. Зверху додати гірчицю та ще трохи листя. Додати сіль і залити холодною водою до самого верху. Закрити банку кришкою та залишити в теплому місці на добу. Після цього кілька разів обережно перевернути банку, щоб сіль рівномірно розчинилася, і перенести в прохолодне темне місце.

Квашені кабачки виходять ароматними, з легкою пікантністю гірчиці та приємним смаком домашньої заготівлі.

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