Лазанья для лінивих у сковорідці: простий рецепт для швидкої вечері

Лінива лазанья. Фото: кадр з відео

Коли хочеться справжньої лазаньї, але немає бажання довго стояти біля плити, виручить цей простий рецепт. Усі інгредієнти готуються в одній сковорідці, а листи для лазаньї викладаються прямо в соус. Виходить соковита, ароматна й дуже смачна вечеря без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 1–3 зубчики;

томатна паста — 1 ст. л.;

томатний сік — 150 мл;

листи для лазаньї — 5–6 шт.;

твердий сир — 100 г;

вода — 500 мл.;

сіль — за смаком;

італійські трави — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

На сковорідці обсмажити подрібнену цибулю, моркву та часник. Додати фарш і готувати до зміни кольору. Додати томатну пасту, томатний сік, воду, сіль, перець та італійські трави. Добре перемішати й довести до кипіння. Листи для лазаньї встановити у соус вертикально, складаючи їх "гармошкою" по всій сковорідці. Важливо, щоб листи були занурені в рідину, тоді вони рівномірно приготуються. Накрити сковорідку кришкою та готувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин. Наприкінці посипати тертим сиром, знову накрити кришкою і залишити ще на кілька хвилин, поки сир повністю розплавиться.

