Головна Смак Лазанья для лінивих у сковорідці: простий рецепт для швидкої вечері

Дата публікації: 2 червня 2026 21:04
Лінива лазанья. Фото: кадр з відео

Коли хочеться справжньої лазаньї, але немає бажання довго стояти біля плити, виручить цей простий рецепт. Усі інгредієнти готуються в одній сковорідці, а листи для лазаньї викладаються прямо в соус. Виходить соковита, ароматна й дуже смачна вечеря без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 1–3 зубчики;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • томатний сік — 150 мл;
  • листи для лазаньї — 5–6 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • італійські трави — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт лінивої лазаньї
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. На сковорідці обсмажити подрібнену цибулю, моркву та часник. Додати фарш і готувати до зміни кольору. 
  2. Додати томатну пасту, томатний сік, воду, сіль, перець та італійські трави. Добре перемішати й довести до кипіння.
  3. Листи для лазаньї встановити у соус вертикально, складаючи їх "гармошкою" по всій сковорідці. 
  4. Важливо, щоб листи були занурені в рідину, тоді вони рівномірно приготуються.
  5. Накрити сковорідку кришкою та готувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин. 
  6. Наприкінці посипати тертим сиром, знову накрити кришкою і залишити ще на кілька хвилин, поки сир повністю розплавиться.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
