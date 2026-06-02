Лазанья для лінивих у сковорідці: простий рецепт для швидкої вечері
Дата публікації: 2 червня 2026 21:04
Лінива лазанья.
Коли хочеться справжньої лазаньї, але немає бажання довго стояти біля плити, виручить цей простий рецепт. Усі інгредієнти готуються в одній сковорідці, а листи для лазаньї викладаються прямо в соус. Виходить соковита, ароматна й дуже смачна вечеря без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 1–3 зубчики;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томатний сік — 150 мл;
- листи для лазаньї — 5–6 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- вода — 500 мл.;
- сіль — за смаком;
- італійські трави — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- На сковорідці обсмажити подрібнену цибулю, моркву та часник. Додати фарш і готувати до зміни кольору.
- Додати томатну пасту, томатний сік, воду, сіль, перець та італійські трави. Добре перемішати й довести до кипіння.
- Листи для лазаньї встановити у соус вертикально, складаючи їх "гармошкою" по всій сковорідці.
- Важливо, щоб листи були занурені в рідину, тоді вони рівномірно приготуються.
- Накрити сковорідку кришкою та готувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин.
- Наприкінці посипати тертим сиром, знову накрити кришкою і залишити ще на кілька хвилин, поки сир повністю розплавиться.
