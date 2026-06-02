Лазанья для ленивых в сковородке: простой рецепт для быстрого ужина

Лазанья для ленивых в сковородке: простой рецепт для быстрого ужина

Дата публикации 2 июня 2026 21:04
Ленивая лазанья. Фото: кадр из видео

Когда хочется настоящей лазаньи, но нет желания долго стоять у плиты, выручит этот простой рецепт. Все ингредиенты готовятся в одной сковородке, а листы для лазаньи выкладываются прямо в соус. Получается сочный, ароматный и очень вкусный ужин без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1-3 зубчика;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • томатный сок — 150 мл.;
  • листы для лазаньи — 5-6 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
рецепт лінивої лазаньї
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. На сковородке обжарить измельченный лук, морковь и чеснок. Добавить фарш и готовить до изменения цвета.
  2. Добавить томатную пасту, томатный сок, воду, соль, перец и итальянские травы. Хорошо перемешать и довести до кипения.
  3. Листы для лазаньи установить в соус вертикально, складывая их "гармошкой" по всей сковороде.
  4. Важно, чтобы листы были погружены в жидкость, тогда они равномерно приготовятся.
  5. Накрыть сковородку крышкой и готовить на небольшом огне примерно 20-25 минут.
  6. В конце посыпать тертым сыром, снова накрыть крышкой и оставить еще на несколько минут, пока сыр полностью расплавится.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
