Лазанья для ленивых в сковородке: простой рецепт для быстрого ужина

Ленивая лазанья. Фото: кадр из видео

Когда хочется настоящей лазаньи, но нет желания долго стоять у плиты, выручит этот простой рецепт. Все ингредиенты готовятся в одной сковородке, а листы для лазаньи выкладываются прямо в соус. Получается сочный, ароматный и очень вкусный ужин без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1-3 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

томатный сок — 150 мл.;

листы для лазаньи — 5-6 шт.;

твердый сыр — 100 г;

вода — 500 мл.;

соль — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

На сковородке обжарить измельченный лук, морковь и чеснок. Добавить фарш и готовить до изменения цвета. Добавить томатную пасту, томатный сок, воду, соль, перец и итальянские травы. Хорошо перемешать и довести до кипения. Листы для лазаньи установить в соус вертикально, складывая их "гармошкой" по всей сковороде. Важно, чтобы листы были погружены в жидкость, тогда они равномерно приготовятся. Накрыть сковородку крышкой и готовить на небольшом огне примерно 20-25 минут. В конце посыпать тертым сыром, снова накрыть крышкой и оставить еще на несколько минут, пока сыр полностью расплавится.

