Інгредієнти для пасти. Фото: gospodynka.com.ua

Ця ароматна суміш поєднує природну солодкість сухофруктів, насичений смак горіхів і легку цитрусову кислинку. Її часто готують як поживну добавку до щоденного раціону, оскільки вона містить багато вітамінів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

курага — 250 г;

родзинки темних сортів — 250 г;

чорнослив сушений — 250 г;

інжир — 250 г;

волоські горіхи — 1 склянка;

лимон — 1 шт.;

натуральний мед — 250 г.

Приготування пасти. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Курагу, родзинки, чорнослив та інжир промити й пропустити через м’ясорубку. Волоські горіхи очистити та подрібнити. Лимон помити, нарізати шматочками, видалити кісточки й перебити блендером. З’єднати всі інгредієнти, додати мед і ретельно перемішати. Розкласти пасту в чисті баночки та зберігати в холодильнику.

За традиційним рецептом суміш вживають по 1 столовій ложці тричі на день. Дітям кількість визначають відповідно до віку. Варто враховувати, що паста містить багато природних цукрів.

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