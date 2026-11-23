Легендарна "Паста Амосова": 1 ложка в день і не будете хворіти взимку
Ua ru
23 листопада 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Інгредієнти для пасти. Фото: gospodynka.com.ua
Ця ароматна суміш поєднує природну солодкість сухофруктів, насичений смак горіхів і легку цитрусову кислинку. Її часто готують як поживну добавку до щоденного раціону, оскільки вона містить багато вітамінів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- курага — 250 г;
- родзинки темних сортів — 250 г;
- чорнослив сушений — 250 г;
- інжир — 250 г;
- волоські горіхи — 1 склянка;
- лимон — 1 шт.;
- натуральний мед — 250 г.
Спосіб приготування
- Курагу, родзинки, чорнослив та інжир промити й пропустити через м’ясорубку.
- Волоські горіхи очистити та подрібнити. Лимон помити, нарізати шматочками, видалити кісточки й перебити блендером.
- З’єднати всі інгредієнти, додати мед і ретельно перемішати.
- Розкласти пасту в чисті баночки та зберігати в холодильнику.
За традиційним рецептом суміш вживають по 1 столовій ложці тричі на день. Дітям кількість визначають відповідно до віку. Варто враховувати, що паста містить багато природних цукрів.
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