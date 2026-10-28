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Головна Смак Запечений вітамінний чай на зиму: шипшина, яблука та апельсини

Запечений вітамінний чай на зиму: шипшина, яблука та апельсини

Ua ru
28 жовтня 2026 21:44
Запечений чай із шипшини на зиму: ароматна заготівля з яблуками та цитрусами Фото: кадр з відео
Вітамінний чай. Фото: кадр з відео

Ця фруктово-ягідна заготівля має насичений аромат, приємну кислинку та солодкий пряний смак. Достатньо додати кілька ложок суміші в заварник і залити окропом. Нижче — простий рецепт приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • шипшина — 1 кг;
  • яблука очищені — 1 кг;
  • апельсини — 2 шт.;
  • цукор — 600 г або до смаку;
  • бадьян — 4 зірочки;
  • кориця — 4 палички;
  • гвоздика — 10–12 бутонів;
  • ром, коньяк або віскі — по 1 ст. л. на баночку, за бажанням.
рецепт чаю з шипшини та апельсину
Фруктова заготовка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевини та нарізати кубиками.
  2. Апельсини разом зі шкіркою нарізати невеликими шматочками, прибравши кісточки.
  3. Змішати шипшину, яблука й апельсини на деку або у формі для запікання.
  4. Додати цукор, бадьян, корицю та гвоздику.
  5. Запікати за температури 180 °C приблизно 1 годину 20 хвилин, доки шипшина не стане м’якою.
  6. Готову суміш розкласти в чисті баночки.
  7. За бажанням додати в кожну по столовій ложці алкоголю.
  8. Закрити кришками. Для приготування напою покласти кілька ложок суміші в заварник, залити окропом і дати настоятися.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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