Вітамінний чай. Фото: кадр з відео

Ця фруктово-ягідна заготівля має насичений аромат, приємну кислинку та солодкий пряний смак. Достатньо додати кілька ложок суміші в заварник і залити окропом. Нижче — простий рецепт приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

шипшина — 1 кг;

яблука очищені — 1 кг;

апельсини — 2 шт.;

цукор — 600 г або до смаку;

бадьян — 4 зірочки;

кориця — 4 палички;

гвоздика — 10–12 бутонів;

ром, коньяк або віскі — по 1 ст. л. на баночку, за бажанням.

Фруктова заготовка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевини та нарізати кубиками. Апельсини разом зі шкіркою нарізати невеликими шматочками, прибравши кісточки. Змішати шипшину, яблука й апельсини на деку або у формі для запікання. Додати цукор, бадьян, корицю та гвоздику. Запікати за температури 180 °C приблизно 1 годину 20 хвилин, доки шипшина не стане м’якою. Готову суміш розкласти в чисті баночки. За бажанням додати в кожну по столовій ложці алкоголю. Закрити кришками. Для приготування напою покласти кілька ложок суміші в заварник, залити окропом і дати настоятися.

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