Запечений вітамінний чай на зиму: шипшина, яблука та апельсини
Ua ru
28 жовтня 2026 21:44
Фото: кадр з відео
Вітамінний чай. Фото: кадр з відео
Ця фруктово-ягідна заготівля має насичений аромат, приємну кислинку та солодкий пряний смак. Достатньо додати кілька ложок суміші в заварник і залити окропом. Нижче — простий рецепт приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- шипшина — 1 кг;
- яблука очищені — 1 кг;
- апельсини — 2 шт.;
- цукор — 600 г або до смаку;
- бадьян — 4 зірочки;
- кориця — 4 палички;
- гвоздика — 10–12 бутонів;
- ром, коньяк або віскі — по 1 ст. л. на баночку, за бажанням.
Спосіб приготування
- Яблука очистити від шкірки, видалити серцевини та нарізати кубиками.
- Апельсини разом зі шкіркою нарізати невеликими шматочками, прибравши кісточки.
- Змішати шипшину, яблука й апельсини на деку або у формі для запікання.
- Додати цукор, бадьян, корицю та гвоздику.
- Запікати за температури 180 °C приблизно 1 годину 20 хвилин, доки шипшина не стане м’якою.
- Готову суміш розкласти в чисті баночки.
- За бажанням додати в кожну по столовій ложці алкоголю.
- Закрити кришками. Для приготування напою покласти кілька ложок суміші в заварник, залити окропом і дати настоятися.
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