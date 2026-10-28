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Главная Вкус Запеченный витаминный чай на зиму: шиповник, яблоки и апельсины

Запеченный витаминный чай на зиму: шиповник, яблоки и апельсины

Ua ru
28 октября 2026 21:44
Запеченный чай из шиповника на зиму: ароматная заготовка с яблоками и цитрусовыми Фото: кадр из видео
Витаминный чай. Фото: кадр из видео

Эта фруктово-ягодная заготовка отличается насыщенным ароматом, приятной кислинкой и сладковато-пряным вкусом. Достаточно добавить несколько ложек смеси в заварник и залить кипятком. Ниже — простой рецепт приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • шиповник — 1 кг;
  • яблоки очищенные — 1 кг;
  • апельсины — 2 шт.;
  • сахар — 600 г или по вкусу;
  • бадьян — 4 звездочки;
  • корица — 4 палочки;
  • гвоздика — 10–12 бутонов;
  • ром, коньяк или виски — по 1 ст. л. на баночку, по желанию.
рецепт чаю з шипшини та апельсину
Фруктовая заготовка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кубиками.
  2. Апельсины вместе с кожурой нарезать небольшими кусочками, удалив косточки.
  3. Смешать шиповник, яблоки и апельсины на противне или в форме для запекания.
  4. Добавить сахар, бадьян, корицу и гвоздику.
  5. Запекать при температуре 180 °C примерно 1 час 20 минут, пока шиповник не станет мягким.
  6. Готовую смесь разложить по чистым баночкам.
  7. По желанию добавить в каждую по столовой ложке алкоголя.
  8. Закрыть крышками. Для приготовления напитка положить несколько ложек смеси в заварник, залить кипятком и дать настояться.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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