Запеченный витаминный чай на зиму: шиповник, яблоки и апельсины
Ua ru
28 октября 2026 21:44
Фото: кадр из видео
Витаминный чай. Фото: кадр из видео
Эта фруктово-ягодная заготовка отличается насыщенным ароматом, приятной кислинкой и сладковато-пряным вкусом. Достаточно добавить несколько ложек смеси в заварник и залить кипятком. Ниже — простой рецепт приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- шиповник — 1 кг;
- яблоки очищенные — 1 кг;
- апельсины — 2 шт.;
- сахар — 600 г или по вкусу;
- бадьян — 4 звездочки;
- корица — 4 палочки;
- гвоздика — 10–12 бутонов;
- ром, коньяк или виски — по 1 ст. л. на баночку, по желанию.
Способ приготовления
- Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кубиками.
- Апельсины вместе с кожурой нарезать небольшими кусочками, удалив косточки.
- Смешать шиповник, яблоки и апельсины на противне или в форме для запекания.
- Добавить сахар, бадьян, корицу и гвоздику.
- Запекать при температуре 180 °C примерно 1 час 20 минут, пока шиповник не станет мягким.
- Готовую смесь разложить по чистым баночкам.
- По желанию добавить в каждую по столовой ложке алкоголя.
- Закрыть крышками. Для приготовления напитка положить несколько ложек смеси в заварник, залить кипятком и дать настояться.
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