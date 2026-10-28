Витаминный чай. Фото: кадр из видео

Эта фруктово-ягодная заготовка отличается насыщенным ароматом, приятной кислинкой и сладковато-пряным вкусом. Достаточно добавить несколько ложек смеси в заварник и залить кипятком. Ниже — простой рецепт приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

шиповник — 1 кг;

яблоки очищенные — 1 кг;

апельсины — 2 шт.;

сахар — 600 г или по вкусу;

бадьян — 4 звездочки;

корица — 4 палочки;

гвоздика — 10–12 бутонов;

ром, коньяк или виски — по 1 ст. л. на баночку, по желанию.

Фруктовая заготовка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать кубиками. Апельсины вместе с кожурой нарезать небольшими кусочками, удалив косточки. Смешать шиповник, яблоки и апельсины на противне или в форме для запекания. Добавить сахар, бадьян, корицу и гвоздику. Запекать при температуре 180 °C примерно 1 час 20 минут, пока шиповник не станет мягким. Готовую смесь разложить по чистым баночкам. По желанию добавить в каждую по столовой ложке алкоголя. Закрыть крышками. Для приготовления напитка положить несколько ложек смеси в заварник, залить кипятком и дать настояться.

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