Легендарная "Паста Амосова": 1 ложка в день и не будете болеть зимой
Ua ru
23 ноября 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Ингредиенты для пасты. Фото: gospodynka.com.ua
Эта ароматная смесь сочетает в себе естественную сладость сухофруктов, насыщенный вкус орехов и легкую цитрусовую кислинку. Ее часто готовят в качестве питательной добавки к ежедневному рациону, поскольку она содержит много витаминов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- курага — 250 г;
- изюм тёмных сортов — 250 г;
- сушеный чернослив — 250 г;
- инжир — 250 г;
- грецкие орехи — 1 стакан;
- лимон — 1 шт.;
- натуральный мёд — 250 г.
Способ приготовления
- Курагу, изюм, чернослив и инжир промыть и пропустить через мясорубку.
- Грецкие орехи очистить и измельчить. Лимон вымыть, нарезать кусочками, удалить косточки и измельчить в блендере.
- Смешать все ингредиенты, добавить мед и тщательно перемешать.
- Разложить пасту по чистым баночкам и хранить в холодильнике.
По традиционному рецепту смесь употребляют по 1 столовой ложке три раза в день. Детям количество определяют в соответствии с возрастом. Стоит учитывать, что паста содержит много природных сахаров.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов для укрепления иммунитета
Калина на зиму к чаю, как желе: простой рецепт без варки.
Читайте также:
Запеченный витаминный чай на зиму: понадобятся шиповник, яблоки и апельсины.