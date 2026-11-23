Ингредиенты для пасты. Фото: gospodynka.com.ua

Эта ароматная смесь сочетает в себе естественную сладость сухофруктов, насыщенный вкус орехов и легкую цитрусовую кислинку. Ее часто готовят в качестве питательной добавки к ежедневному рациону, поскольку она содержит много витаминов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

курага — 250 г;

изюм тёмных сортов — 250 г;

сушеный чернослив — 250 г;

инжир — 250 г;

грецкие орехи — 1 стакан;

лимон — 1 шт.;

натуральный мёд — 250 г.

Приготовление пасты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Курагу, изюм, чернослив и инжир промыть и пропустить через мясорубку. Грецкие орехи очистить и измельчить. Лимон вымыть, нарезать кусочками, удалить косточки и измельчить в блендере. Смешать все ингредиенты, добавить мед и тщательно перемешать. Разложить пасту по чистым баночкам и хранить в холодильнике.

По традиционному рецепту смесь употребляют по 1 столовой ложке три раза в день. Детям количество определяют в соответствии с возрастом. Стоит учитывать, что паста содержит много природных сахаров.

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