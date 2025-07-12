Сирний пиріг з вишнями по-домашньому — легендарна випічка зі смаком села Вишневе

Вишневий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг дарує смак літа й дитинства в кожному шматочку. Поєднання ніжного сиру, ароматної цедри та солодко-кислих вишень робить його особливим — саме та випічка, яку пекли бабусі в селах, коли вишні тільки-но достигали на гілках.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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борошно — 400 г;

розпушувач — 1 пакетик;

цукор — 200 г;

м’яке вершкове масло — 200 г;

сметана — 1 ст. л.;

жовтки — 4 шт.

Для сирної начинки:

кисломолочний сир — 1 кг;

цукор — 250 г;

білки — 4 шт.;

ванільний цукор — 2 пакетики;

цедра лимона — з 1 шт.;

манна крупа — 3 ст. л.

Для вишневої начинки:

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вишні без кісточок — 500 г;

цукор — 100 г;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Замісити тісто з борошна, розпушувача, цукру, масла, сметани й жовтків — спершу міксером, потім вручну. Поділити на дві частини: більшу й меншу.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для сирної начинки збити сир із цукром, білками, ванільним цукром, додати лимонну цедру та манку. Перемішати до однорідності.

Сир для начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Вистелити форму (діаметром близько 34 см) пергаментом, розподілити більшу частину тіста, сформувати бортики, посипати дно манкою. Викласти сирну начинку.

Сир та вишні Фото: gospodynka.com.ua

Вишні змішати з цукром і залишити на годину. Потім злити сік, з’єднати його з крохмалем, перемішати й повернути до вишень. Викласти вишневий шар поверх сиру.

Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати меншу частину тіста, вирізати фігурки чи кружечки, викласти зверху візерунком. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин. Посипати готовий пиріг цукровою пудрою після охолодження.

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