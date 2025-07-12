Сирний пиріг з вишнями по-домашньому — легендарна випічка зі смаком села Вишневе

Легендарний пиріг зі села Вишневе — знадобиться сир та вишні
Цей пиріг дарує смак літа й дитинства в кожному шматочку. Поєднання ніжного сиру, ароматної цедри та солодко-кислих вишень робить його особливим — саме та випічка, яку пекли бабусі в селах, коли вишні тільки-но достигали на гілках.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- розпушувач — 1 пакетик;
- цукор — 200 г;
- м’яке вершкове масло — 200 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- жовтки — 4 шт.
Для сирної начинки:
- кисломолочний сир — 1 кг;
- цукор — 250 г;
- білки — 4 шт.;
- ванільний цукор — 2 пакетики;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- манна крупа — 3 ст. л.
Для вишневої начинки:
- вишні без кісточок — 500 г;
- цукор — 100 г;
- крохмаль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Замісити тісто з борошна, розпушувача, цукру, масла, сметани й жовтків — спершу міксером, потім вручну. Поділити на дві частини: більшу й меншу.
Для сирної начинки збити сир із цукром, білками, ванільним цукром, додати лимонну цедру та манку. Перемішати до однорідності.
Вистелити форму (діаметром близько 34 см) пергаментом, розподілити більшу частину тіста, сформувати бортики, посипати дно манкою. Викласти сирну начинку.
Вишні змішати з цукром і залишити на годину. Потім злити сік, з’єднати його з крохмалем, перемішати й повернути до вишень. Викласти вишневий шар поверх сиру.
Розкачати меншу частину тіста, вирізати фігурки чи кружечки, викласти зверху візерунком. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин. Посипати готовий пиріг цукровою пудрою після охолодження.
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