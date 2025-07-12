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Легендарний пиріг зі села Вишневе — знадобиться сир та вишні

12 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирний пиріг з вишнями по-домашньому — легендарна випічка зі смаком села Вишневе
Вишневий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг дарує смак літа й дитинства в кожному шматочку. Поєднання ніжного сиру, ароматної цедри та солодко-кислих вишень робить його особливим — саме та випічка, яку пекли бабусі в селах, коли вишні тільки-но достигали на гілках.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

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  • борошно — 400 г;
  • розпушувач — 1 пакетик;
  • цукор — 200 г;
  • м’яке вершкове масло — 200 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • жовтки — 4 шт.

Для сирної начинки:

  • кисломолочний сир — 1 кг;
  • цукор — 250 г;
  • білки — 4 шт.;
  • ванільний цукор — 2 пакетики;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • манна крупа — 3 ст. л.

Для вишневої начинки:

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  • вишні без кісточок — 500 г;
  • цукор — 100 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Замісити тісто з борошна, розпушувача, цукру, масла, сметани й жовтків — спершу міксером, потім вручну. Поділити на дві частини: більшу й меншу.

сирний пиріг з вишнями рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для сирної начинки збити сир із цукром, білками, ванільним цукром, додати лимонну цедру та манку. Перемішати до однорідності.

пиріг зі смачного тіста з сиром і ягодами
Сир для начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Вистелити форму (діаметром близько 34 см) пергаментом, розподілити більшу частину тіста, сформувати бортики, посипати дно манкою. Викласти сирну начинку.

домашній пиріг із селянським сиром
Сир та вишні Фото: gospodynka.com.ua

Вишні змішати з цукром і залишити на годину. Потім злити сік, з’єднати його з крохмалем, перемішати й повернути до вишень. Викласти вишневий шар поверх сиру.

смачний домашній пиріг із сиром та вишнями
Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати меншу частину тіста, вирізати фігурки чи кружечки, викласти зверху візерунком. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин. Посипати готовий пиріг цукровою пудрою після охолодження.

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