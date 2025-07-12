Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Легендарный пирог из села Вишневое — понадобится творог и вишни arrow

Легендарный пирог из села Вишневое — понадобится творог и вишни

12 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Творожный пирог с вишнями по-домашнему — легендарная выпечка со вкусом села Вишневое
Вишневый пирог с вишней. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог дарит вкус лета и детства в каждом кусочке. Сочетание нежного творога, ароматной цедры и сладко-кислых вишен делает его особенным — именно та выпечка, которую пекли бабушки в селах, когда вишни только созревали на ветвях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — 1 пакетик;
  • сахар — 200 г;
  • мягкое сливочное масло — 200 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • желтки — 4 шт.

Для творожной начинки:

  • творог — 1 кг;
  • сахар — 250 г;
  • белки — 4 шт.;
  • ванильный сахар — 2 пакетика;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • манная крупа — 3 ст. л.

Для вишневой начинки:

  • вишни без косточек — 500 г;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Замесить тесто из муки, разрыхлителя, сахара, масла, сметаны и желтков — сначала миксером, потом вручную. Поделить на две части: большую и меньшую.

сирний пиріг з вишнями рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для творожной начинки взбить творог с сахаром, белками, ванильным сахаром, добавить лимонную цедру и манку. Перемешать до однородности.

пиріг зі смачного тіста з сиром і ягодами
Творог для начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Выстелить форму (диаметром около 34 см) пергаментом, распределить большую часть теста, сформировать бортики, посыпать дно манкой. Выложить творожную начинку.

домашній пиріг із селянським сиром
Творог и вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Вишни смешать с сахаром и оставить на час. Затем слить сок, соединить его с крахмалом, перемешать и вернуть к вишням. Выложить вишневый слой поверх творога.

смачний домашній пиріг із сиром та вишнями
Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать меньшую часть теста, вырезать фигурки или кружочки, выложить сверху узором. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут. Посыпать готовый пирог сахарной пудрой после остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл молока.

пирог десерт рецепт творог вишня
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации