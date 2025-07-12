Творожный пирог с вишнями по-домашнему — легендарная выпечка со вкусом села Вишневое

Вишневый пирог с вишней. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог дарит вкус лета и детства в каждом кусочке. Сочетание нежного творога, ароматной цедры и сладко-кислых вишен делает его особенным — именно та выпечка, которую пекли бабушки в селах, когда вишни только созревали на ветвях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 400 г;

разрыхлитель — 1 пакетик;

сахар — 200 г;

мягкое сливочное масло — 200 г;

сметана — 1 ст. л.;

желтки — 4 шт.

Для творожной начинки:

творог — 1 кг;

сахар — 250 г;

белки — 4 шт.;

ванильный сахар — 2 пакетика;

цедра лимона — с 1 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.

Для вишневой начинки:

вишни без косточек — 500 г;

сахар — 100 г;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Замесить тесто из муки, разрыхлителя, сахара, масла, сметаны и желтков — сначала миксером, потом вручную. Поделить на две части: большую и меньшую.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для творожной начинки взбить творог с сахаром, белками, ванильным сахаром, добавить лимонную цедру и манку. Перемешать до однородности.

Творог для начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Выстелить форму (диаметром около 34 см) пергаментом, распределить большую часть теста, сформировать бортики, посыпать дно манкой. Выложить творожную начинку.

Творог и вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Вишни смешать с сахаром и оставить на час. Затем слить сок, соединить его с крахмалом, перемешать и вернуть к вишням. Выложить вишневый слой поверх творога.

Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать меньшую часть теста, вырезать фигурки или кружочки, выложить сверху узором. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут. Посыпать готовый пирог сахарной пудрой после остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл молока.