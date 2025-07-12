Творожный пирог с вишнями по-домашнему — легендарная выпечка со вкусом села Вишневое

Легендарный пирог из села Вишневое — понадобится творог и вишни
Этот пирог дарит вкус лета и детства в каждом кусочке. Сочетание нежного творога, ароматной цедры и сладко-кислых вишен делает его особенным — именно та выпечка, которую пекли бабушки в селах, когда вишни только созревали на ветвях.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 1 пакетик;
- сахар — 200 г;
- мягкое сливочное масло — 200 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- желтки — 4 шт.
Для творожной начинки:
- творог — 1 кг;
- сахар — 250 г;
- белки — 4 шт.;
- ванильный сахар — 2 пакетика;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- манная крупа — 3 ст. л.
Для вишневой начинки:
- вишни без косточек — 500 г;
- сахар — 100 г;
- крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления
Замесить тесто из муки, разрыхлителя, сахара, масла, сметаны и желтков — сначала миксером, потом вручную. Поделить на две части: большую и меньшую.
Для творожной начинки взбить творог с сахаром, белками, ванильным сахаром, добавить лимонную цедру и манку. Перемешать до однородности.
Выстелить форму (диаметром около 34 см) пергаментом, распределить большую часть теста, сформировать бортики, посыпать дно манкой. Выложить творожную начинку.
Вишни смешать с сахаром и оставить на час. Затем слить сок, соединить его с крахмалом, перемешать и вернуть к вишням. Выложить вишневый слой поверх творога.
Раскатать меньшую часть теста, вырезать фигурки или кружочки, выложить сверху узором. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут. Посыпать готовый пирог сахарной пудрой после остывания.
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