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Лінива вечеря №1 за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачки та 1 картоплина

24 липня 2026 21:04
Кабачки та картопля. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне з кабачків, спробуйте ці овочеві кекси. Вони виходять ніжними, соковитими, із золотистою скоринкою та сирним ароматом. Подавати їх можна як самостійну страву або з легким соусом на основі грецького йогурту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки або цукіні — 2 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • твердий сир — 60 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • кріп і петрушка — по невеликому пучку;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для форм.

Для соусу:

  • грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • оливки — 3 шт.;
  • часник — 1 зубчик.
Кабачкові кекси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти кабачки та картоплю, відтиснути зайву рідину.
  2. Додати манну крупу, молоко та залишити на кілька хвилин.
  3. Додати натертий сир, подрібнену зелень, яйця, спеції, борошно з розпушувачем і дрібно нарізаний болгарський перець. Перемішати до однорідності.
  4. Розкласти овочеву масу у змащені формочки та випікати при 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Для соусу змішати грецький йогурт із подрібненими маринованими огірками, оливками та часником.
  6. Подавати кабачкові кекси теплими або охолодженими разом із ароматним соусом.

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