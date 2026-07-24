Лінива вечеря №1 за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачки та 1 картоплина
Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне з кабачків, спробуйте ці овочеві кекси. Вони виходять ніжними, соковитими, із золотистою скоринкою та сирним ароматом. Подавати їх можна як самостійну страву або з легким соусом на основі грецького йогурту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки або цукіні — 2 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- молоко — 50 мл;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- твердий сир — 60 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- кріп і петрушка — по невеликому пучку;
- сіль, чорний перець — до смаку;
- олія — для форм.
Для соусу:
- грецький йогурт — 2 ст. л.;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- оливки — 3 шт.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
- Натерти кабачки та картоплю, відтиснути зайву рідину.
- Додати манну крупу, молоко та залишити на кілька хвилин.
- Додати натертий сир, подрібнену зелень, яйця, спеції, борошно з розпушувачем і дрібно нарізаний болгарський перець. Перемішати до однорідності.
- Розкласти овочеву масу у змащені формочки та випікати при 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
- Для соусу змішати грецький йогурт із подрібненими маринованими огірками, оливками та часником.
- Подавати кабачкові кекси теплими або охолодженими разом із ароматним соусом.
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