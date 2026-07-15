Ніжні ліниві вареники із сиру: простий сніданок за 5 хвилин

Ліниві вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві вареники — це один із найкращих варіантів швидкого домашнього сніданку. Вони виходять м'якими, ніжними та дуже ситними, а готуються з мінімального набору продуктів. Такий рецепт чудово підійде для всієї родини, а частину вареників можна заморозити про запас.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйце — 1 шт.;

насіння чіа — 1–1,5 ч. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1–1,5 ст. л.;

борошно — 3,5–4 ст. л.;

вершкове масло — для подачі.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Подрібнити сир блендером або добре розім'яти. Додати яйце, насіння чіа, ванільний цукор, сіль, цукор і крохмаль. Поступово всипати борошно та замісити м'яке, трохи липке тісто. За бажанням залишити його на 10–30 хвилин у холодильнику. Сформувати невеликі вареники. Опустити їх у підсолену киплячу воду та після спливання варити ще приблизно 2 хвилини. Готові ліниві вареники перекласти на тарілку та полити розтопленим вершковим маслом.

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