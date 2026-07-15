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Головна Смак Ліниві вареники на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 350 г сиру

Ліниві вареники на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 350 г сиру

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 05:04
Ніжні ліниві вареники із сиру: простий сніданок за 5 хвилин
Ліниві вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві вареники — це один із найкращих варіантів швидкого домашнього сніданку. Вони виходять м'якими, ніжними та дуже ситними, а готуються з мінімального набору продуктів. Такий рецепт чудово підійде для всієї родини, а частину вареників можна заморозити про запас.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 350 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • насіння чіа — 1–1,5 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1–1,5 ст. л.;
  • борошно — 3,5–4 ст. л.;
  • вершкове масло — для подачі.
рецепт лінивих вареників
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Подрібнити сир блендером або добре розім'яти.
  2. Додати яйце, насіння чіа, ванільний цукор, сіль, цукор і крохмаль.
  3. Поступово всипати борошно та замісити м'яке, трохи липке тісто. За бажанням залишити його на 10–30 хвилин у холодильнику.
  4. Сформувати невеликі вареники.
  5. Опустити їх у підсолену киплячу воду та після спливання варити ще приблизно 2 хвилини.
  6. Готові ліниві вареники перекласти на тарілку та полити розтопленим вершковим маслом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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