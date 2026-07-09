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Головна Смак Яблучні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка теплого кефіру і 2 яблука

Яблучні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка теплого кефіру і 2 яблука

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 05:04
Яблучні оладки на кефірі: швидкий рецепт сніданку для всієї родини
Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться чогось домашнього та смачного до ранкової кави, ці яблучні оладки стають справжньою знахідкою. Завдяки теплому кефіру та соковитим яблукам вони виходять неймовірно пухкими, ніжними всередині й ароматними. На приготування знадобиться лише кілька простих інгредієнтів і не більше десяти хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • теплий кефір — 250 мл.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • яблука — 2 шт.;
  • цедра лимона — за смаком;
  • сіль — дрібка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на кефірі
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйце із цукром, сіллю та лимонною цедрою.
  2. Додати теплий кефір і перемішати. 
  3. Очистити яблука, натерти на великій тертці та додати до суміші. 
  4. Змішати борошно із содою та поступово всипати до рідких інгредієнтів, замісивши густе м'яке тісто.
  5. Розігріти на сковороді олію, викласти тісто ложкою та сформувати невеликі оладки. 
  6. Смажити на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків. 
  7. Подавати з цукровою пудрою, сметаною, медом або варенням.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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