Яблочные оладьи на кефире: быстрый рецепт завтрака для всей семьи

Яблочные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 стакан теплого кефира и 2 яблока
Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 05:04
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется чего-нибудь домашнего и вкусного к утреннему кофе, эти яблочные оладьи становятся настоящей находкой. Благодаря теплому кефиру и сочным яблокам они получаются невероятно пышными, нежными внутри и ароматными. Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов и не более десяти минут.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- теплый кефир — 250 мл.;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- яблоки — 2 шт.;
- цедра лимона — по вкусу;
- соль — щепотка;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Взбить яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой.
- Добавить тёплый кефир и перемешать.
- Очистить яблоки, натереть на крупной терке и добавить в смесь.
- Смешать муку с содой и постепенно всыпать в жидкие ингредиенты, замесив густое мягкое тесто.
- Разогреть на сковороде растительное масло, выложить тесто ложкой и сформировать небольшие оладьи.
- Жарить на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавать с сахарной пудрой, сметаной, мёдом или вареньем.
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