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Главная Вкус Яблочные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 стакан теплого кефира и 2 яблока

Яблочные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 стакан теплого кефира и 2 яблока

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 05:04
Яблочные оладьи на кефире: быстрый рецепт завтрака для всей семьи
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется чего-нибудь домашнего и вкусного к утреннему кофе, эти яблочные оладьи становятся настоящей находкой. Благодаря теплому кефиру и сочным яблокам они получаются невероятно пышными, нежными внутри и ароматными. Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов и не более десяти минут.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • теплый кефир — 250 мл.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок на кефірі
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. Добавить тёплый кефир и перемешать.
  3. Очистить яблоки, натереть на крупной терке и добавить в смесь.
  4. Смешать муку с содой и постепенно всыпать в жидкие ингредиенты, замесив густое мягкое тесто.
  5. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить тесто ложкой и сформировать небольшие оладьи.
  6. Жарить на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
  7. Подавать с сахарной пудрой, сметаной, мёдом или вареньем.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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