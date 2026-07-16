Літня "Шарлотка" з 3-х інгредієнтів за 30 хвилин: ідеально до чаю

Шарлотка з нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли сезон нектаринів у розпалі, саме час спекти простий домашній пиріг до чаю. Повітряне бісквітне тісто чудово поєднується із соковитими фруктами, а готується така випічка без зайвих клопотів. Рецепт завжди вдається, а замість нектаринів можна використовувати й інші сезонні фрукти чи ягоди.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

ванілін, дрібка солі;

лимонна цедра — 1 ч. л. (за бажанням);

борошно — 140 г;

нектарини — 5–6 шт.;

цукор для посипання.

Нектарини та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Додайте ванілін, за бажанням — лимонну цедру. Поступово додати просіяне борошно, акуратно перемішуючи лопаткою. Дно форми (24 см) застеліть пергаментом, посипте цукром і викладіть часточки нектаринів. Зверху злегка присипте їх цукром, вилийте тісто та розрівняйте. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Готовий пиріг трохи охолодіть, вийміть із форми та за бажанням посипте цукровою пудрою.

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