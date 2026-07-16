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Літня "Шарлотка" з 3-х інгредієнтів за 30 хвилин: ідеально до чаю

16 липня 2026 03:04
Шарлотка з нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли сезон нектаринів у розпалі, саме час спекти простий домашній пиріг до чаю. Повітряне бісквітне тісто чудово поєднується із соковитими фруктами, а готується така випічка без зайвих клопотів. Рецепт завжди вдається, а замість нектаринів можна використовувати й інші сезонні фрукти чи ягоди.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • ванілін, дрібка солі;
  • лимонна цедра — 1 ч. л. (за бажанням);
  • борошно — 140 г;
  • нектарини — 5–6 шт.;
  • цукор для посипання.
Нектарини та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси.
  2. Додайте ванілін, за бажанням — лимонну цедру. 
  3. Поступово додати просіяне борошно, акуратно перемішуючи лопаткою.
  4. Дно форми (24 см) застеліть пергаментом, посипте цукром і викладіть часточки нектаринів.
  5. Зверху злегка присипте їх цукром, вилийте тісто та розрівняйте.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин.
  7. Готовий пиріг трохи охолодіть, вийміть із форми та за бажанням посипте цукровою пудрою.

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