Літній пиріг "Улюблений": знадобиться склянка кефіра та жменя ягід
18 липня 2026 03:04
Пиріг з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон свіжих ягід хочеться готувати прості та ароматні десерти, які не потребують багато часу. Цей пиріг виходить ніжним, повітряним і дуже смачним завдяки поєднанню кефірного тіста та ягідної начинки. Рецепт легко повторити, а для нього можна використовувати будь-які улюблені ягоди — смородину, малину, чорницю чи вишню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 180 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- кефір 2,5% — 250 мл;
- розпушувач — 10 г;
- борошно — 260 г;
- ягоди для тіста — 100 г;
- ягоди для верху — 50 г.
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю, додати звичайний і ванільний цукор та продовжити збивати до світлої пишної маси.
- Додати кефір кімнатної температури, перемішати.
- Окремо змішати просіяне борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші.
- Перемішати тісто до однорідності, додати ягоди та обережно з’єднати їх із масою.
- Форму діаметром близько 22 см застелити пергаментом, викласти тісто та зверху розподілити решту ягід.
- Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Після випікання залишити пиріг трохи охолонути, за бажанням присипати цукровою пудрою та подавати до столу.
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