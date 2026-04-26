Головна Смак Мариноване сало за 15 хвилин: швидка українська закуска

Мариноване сало за 15 хвилин: швидка українська закуска

Дата публікації: 26 квітня 2026 00:04
Мариноване сало за 15 хвилин: швидка українська закуска
Сало та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться чогось традиційного. Сало виходить ніжне, ароматне та з легкою пікантністю вже за лічені хвилини. Ідеально підходить як швидка закуска до святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • сало — 400 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • часник — 1 головка;
  • маринований перець чилі — 1–2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • яблучний оцет — 3 ст. л.;
  • сік маринованого перцю — кілька крапель.

Для грінок:

  • чорний хліб — за потребою;
  • олія — 2 ст. л.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • сіль — за смаком.
рецепт закуски з салом
Сало з часником та цибулею. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сало нарізати тонкими скибочками, цибулю — півкільцями.
  2. Додати подрібнений часник і нарізаний чилі, посолити, поперчити.
  3. Додати оцет і трохи соку від перцю, усе добре перемішати.
  4. Залишити на 10–15 хвилин, щоб сало промаринувалося.
  5. Для грінок підсмажити шматочки чорного хліба на олії до рум’яності, натерти часником і злегка посолити. Подавати сало разом із гарячими грінками.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
