Мариноване сало за 15 хвилин: швидка українська закуска

Сало та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться чогось традиційного. Сало виходить ніжне, ароматне та з легкою пікантністю вже за лічені хвилини. Ідеально підходить як швидка закуска до святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сало — 400 г;

цибуля — 1 велика;

часник — 1 головка;

маринований перець чилі — 1–2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

яблучний оцет — 3 ст. л.;

сік маринованого перцю — кілька крапель.

Для грінок:

чорний хліб — за потребою;

олія — 2 ст. л.;

часник — 5 зубчиків;

сіль — за смаком.

Сало з часником та цибулею. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сало нарізати тонкими скибочками, цибулю — півкільцями. Додати подрібнений часник і нарізаний чилі, посолити, поперчити. Додати оцет і трохи соку від перцю, усе добре перемішати. Залишити на 10–15 хвилин, щоб сало промаринувалося. Для грінок підсмажити шматочки чорного хліба на олії до рум’яності, натерти часником і злегка посолити. Подавати сало разом із гарячими грінками.

