Мариноване сало за 15 хвилин: швидка українська закуска
Дата публікації: 26 квітня 2026 00:04
Сало та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться чогось традиційного. Сало виходить ніжне, ароматне та з легкою пікантністю вже за лічені хвилини. Ідеально підходить як швидка закуска до святкового або повсякденного столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сало — 400 г;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 1 головка;
- маринований перець чилі — 1–2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- яблучний оцет — 3 ст. л.;
- сік маринованого перцю — кілька крапель.
Для грінок:
- чорний хліб — за потребою;
- олія — 2 ст. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Сало нарізати тонкими скибочками, цибулю — півкільцями.
- Додати подрібнений часник і нарізаний чилі, посолити, поперчити.
- Додати оцет і трохи соку від перцю, усе добре перемішати.
- Залишити на 10–15 хвилин, щоб сало промаринувалося.
- Для грінок підсмажити шматочки чорного хліба на олії до рум’яності, натерти часником і злегка посолити. Подавати сало разом із гарячими грінками.
