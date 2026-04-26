Маринованное сало за 15 минут: быстрая украинская закуска
Дата публикации 26 апреля 2026 00:04
Сало и лук. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется чего-то традиционного. Сало получается нежное, ароматное и с легкой пикантностью уже за считанные минуты. Идеально подходит как быстрая закуска к праздничному или повседневному столу.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сало — 400 г;
- лук — 1 крупный;
- чеснок — 1 головка;
- маринованный перец чили — 1-2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- яблочный уксус — 3 ст. л.;
- сок маринованного перца — несколько капель.
Для гренок:
- черный хлеб — по необходимости;
- масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Сало нарезать тонкими ломтиками, лук — полукольцами.
- Добавить измельченный чеснок и нарезанный чили, посолить, поперчить.
- Добавить уксус и немного сока от перца, все хорошо перемешать.
- Оставить на 10-15 минут, чтобы сало промариновалось.
- Для гренок поджарить кусочки черного хлеба на растительном масле до румяности, натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало вместе с горячими гренками.
