Маринованное сало за 15 минут: быстрая украинская закуска

Дата публикации 26 апреля 2026 00:04
Сало и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется чего-то традиционного. Сало получается нежное, ароматное и с легкой пикантностью уже за считанные минуты. Идеально подходит как быстрая закуска к праздничному или повседневному столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сало — 400 г;
  • лук — 1 крупный;
  • чеснок — 1 головка;
  • маринованный перец чили — 1-2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • яблочный уксус — 3 ст. л.;
  • сок маринованного перца — несколько капель.

Для гренок:

  • черный хлеб — по необходимости;
  • масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • соль — по вкусу.
рецепт закуски з салом
Сало с чесноком и луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Сало нарезать тонкими ломтиками, лук — полукольцами.
  2. Добавить измельченный чеснок и нарезанный чили, посолить, поперчить.
  3. Добавить уксус и немного сока от перца, все хорошо перемешать.
  4. Оставить на 10-15 минут, чтобы сало промариновалось.
  5. Для гренок поджарить кусочки черного хлеба на растительном масле до румяности, натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало вместе с горячими гренками.

сало рецепт Украинская кухня закуска
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
