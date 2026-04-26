Маринованное сало за 15 минут: быстрая украинская закуска

Сало и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется чего-то традиционного. Сало получается нежное, ароматное и с легкой пикантностью уже за считанные минуты. Идеально подходит как быстрая закуска к праздничному или повседневному столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сало — 400 г;

лук — 1 крупный;

чеснок — 1 головка;

маринованный перец чили — 1-2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

яблочный уксус — 3 ст. л.;

сок маринованного перца — несколько капель.

Для гренок:

черный хлеб — по необходимости;

масло — 2 ст. л.;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — по вкусу.

Сало с чесноком и луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Сало нарезать тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Добавить измельченный чеснок и нарезанный чили, посолить, поперчить. Добавить уксус и немного сока от перца, все хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы сало промариновалось. Для гренок поджарить кусочки черного хлеба на растительном масле до румяности, натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало вместе с горячими гренками.

