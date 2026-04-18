Закуска из сала в банке: рецепт закуски к хлебу и борщу

Сало со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Это одна из тех закусок, которые сразу вызывают аппетит. Ароматное, нежное сало со специями и луком идеально дополняет борщ или обычный кусок хлеба. Готовится просто, а результат получается по-настоящему домашний и насыщенный на вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сало — 600 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

приправа к салу — 25 г;

уксус 9% — 6 ст. л.

Сало в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Сало промыть, обсушить и нарезать удобными кусочками. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками. В миске соединить сало с луком и чесноком, добавить специи и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью. Добавить уксус и еще раз перемешать. Оставить мариноваться на несколько часов при комнатной температуре. Затем плотно выложить в чистую банку, перекладывая луком и чесноком, закрыть и поставить в холодильник. Закуску можно пробовать уже на следующий день, но лучший вкус она набирает через 2-3 дня.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: