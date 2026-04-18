Закуска из сала в банке: рецепт закуски к хлебу и борщу
Дата публикации 18 апреля 2026 00:04
Сало со специями. Фото: smakuiemo.com.ua
Это одна из тех закусок, которые сразу вызывают аппетит. Ароматное, нежное сало со специями и луком идеально дополняет борщ или обычный кусок хлеба. Готовится просто, а результат получается по-настоящему домашний и насыщенный на вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сало — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- приправа к салу — 25 г;
- уксус 9% — 6 ст. л.
Способ приготовления
- Сало промыть, обсушить и нарезать удобными кусочками.
- Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.
- В миске соединить сало с луком и чесноком, добавить специи и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью. Добавить уксус и еще раз перемешать.
- Оставить мариноваться на несколько часов при комнатной температуре.
- Затем плотно выложить в чистую банку, перекладывая луком и чесноком, закрыть и поставить в холодильник.
- Закуску можно пробовать уже на следующий день, но лучший вкус она набирает через 2-3 дня.
