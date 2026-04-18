Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Закуска из сала в банке: рецепт закуски к хлебу и борщу

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 00:04
Сало со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Это одна из тех закусок, которые сразу вызывают аппетит. Ароматное, нежное сало со специями и луком идеально дополняет борщ или обычный кусок хлеба. Готовится просто, а результат получается по-настоящему домашний и насыщенный на вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сало — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • приправа к салу — 25 г;
  • уксус 9% — 6 ст. л.
Сало в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Сало промыть, обсушить и нарезать удобными кусочками.
  2. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.
  3. В миске соединить сало с луком и чесноком, добавить специи и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью. Добавить уксус и еще раз перемешать.
  4. Оставить мариноваться на несколько часов при комнатной температуре.
  5. Затем плотно выложить в чистую банку, перекладывая луком и чесноком, закрыть и поставить в холодильник.
  6. Закуску можно пробовать уже на следующий день, но лучший вкус она набирает через 2-3 дня.

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации