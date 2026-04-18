Головна Смак Закуска з сала в банці: рецепт закуски до хліба та борщу

Закуска з сала в банці: рецепт закуски до хліба та борщу

Дата публікації: 18 квітня 2026 00:04
Сало зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Це одна з тих закусок, які одразу викликають апетит. Ароматне, ніжне сало зі спеціями і цибулею ідеально доповнює борщ або звичайний шматок хліба. Готується просто, а результат виходить по-справжньому домашній і насичений на смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сало — 600 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • приправа до сала — 25 г;
  • оцет 9% — 6 ст. л.
рецепт сала зі спеціями в банці
Сало в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сало промити, обсушити та нарізати зручними шматочками.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.
  3. У мисці з’єднати сало з цибулею та часником, додати спеції й добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю. Додати оцет і ще раз перемішати.
  4. Залишити маринуватися на кілька годин при кімнатній температурі.
  5. Потім щільно викласти у чисту банку, перекладаючи цибулею та часником, закрити й поставити в холодильник.
  6. Закуску можна куштувати вже наступного дня, але найкращий смак вона набирає через 2–3 дні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Юлія Щербак - Редактор
