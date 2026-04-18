Закуска з сала в банці: рецепт закуски до хліба та борщу
Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 00:04
Сало зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua
Це одна з тих закусок, які одразу викликають апетит. Ароматне, ніжне сало зі спеціями і цибулею ідеально доповнює борщ або звичайний шматок хліба. Готується просто, а результат виходить по-справжньому домашній і насичений на смак.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сало — 600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- приправа до сала — 25 г;
- оцет 9% — 6 ст. л.
Спосіб приготування
- Сало промити, обсушити та нарізати зручними шматочками.
- Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.
- У мисці з’єднати сало з цибулею та часником, додати спеції й добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю. Додати оцет і ще раз перемішати.
- Залишити маринуватися на кілька годин при кімнатній температурі.
- Потім щільно викласти у чисту банку, перекладаючи цибулею та часником, закрити й поставити в холодильник.
- Закуску можна куштувати вже наступного дня, але найкращий смак вона набирає через 2–3 дні.
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама