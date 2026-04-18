Закуска з сала в банці: рецепт закуски до хліба та борщу

Сало зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Це одна з тих закусок, які одразу викликають апетит. Ароматне, ніжне сало зі спеціями і цибулею ідеально доповнює борщ або звичайний шматок хліба. Готується просто, а результат виходить по-справжньому домашній і насичений на смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сало — 600 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4 зубчики;

приправа до сала — 25 г;

оцет 9% — 6 ст. л.

Сало в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сало промити, обсушити та нарізати зручними шматочками. Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками. У мисці з’єднати сало з цибулею та часником, додати спеції й добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю. Додати оцет і ще раз перемішати. Залишити маринуватися на кілька годин при кімнатній температурі. Потім щільно викласти у чисту банку, перекладаючи цибулею та часником, закрити й поставити в холодильник. Закуску можна куштувати вже наступного дня, але найкращий смак вона набирає через 2–3 дні.

