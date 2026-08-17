Мариновані огірки кубиком: для олів’є, вінегрету та салатів
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для зимових заготовок, адже огірки вже нарізані потрібного розміру й готові до використання. Взимку достатньо відкрити банку, додати овочі до салату — і не потрібно витрачати час на нарізання.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 200–250 г;
- чорний перець горошком — 5 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- часник — 1 великий зубок;
- гострий перець — до смаку;
- кріп із парасольками — 5 г;
- лист хрону — 5 г.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 70 г;
- цукор — 50 г;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
- Огірки вимити, обсушити та нарізати невеликими кубиками.
- На дно стерильних банок покласти лавровий лист, чорний перець, часник, кріп і хрін. За бажанням додати трохи гострого перцю.
- Наповнити банки огірками, залити окропом, накрити кришками та залишити на 15–20 хвилин.
- Воду злити в каструлю, довести об’єм до 1 літра, додати сіль і цукор. Закип’ятити, влити оцет і знову довести маринад до кипіння.
- Гарячим маринадом залити огірки, одразу герметично закрутити банки, перевернути та укутати до повного охолодження.
Такі огірки залишаються хрусткими й чудово підходять для "Олів’є", вінегрету та інших домашніх салатів.
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