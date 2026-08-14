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Мариновані помідори "4 ложки": рецепт з ідеальними пропорціями

14 серпня 2026 14:44
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей рецепт добре підходить для невеликих щільних помідорів, які після консервування залишаються соковитими та не втрачають форму. Овочі роблять маринад ароматнішим, а сама заготівля виходить яскравою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • невеликі стиглі помідори;
  • солодкий перець;
  • морква;
  • ріпчаста цибуля;
  • парасольки кропу;
  • петрушка;
  • запашний перець — по 1 горошині на банку.

Для маринаду на 1 л води:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. і 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 50 мл.
Овочі в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень.
  2. Перець нарізати смужками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями.
  3. У стерилізовані банки покласти кріп, петрушку, моркву, цибулю та духмяний перець. 
  4. Наповнити помідорами, чергуючи їх із солодким перцем та іншими овочами.
  5. Для маринаду воду змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння. Додати оцет і ще раз довести до кипіння.
  6. Гарячим маринадом залити банки, накрити кришками та поставити в каструлю з гарячою водою. 
  7. Після закипання стерилізувати літрові банки 10 хвилин, а 1,5-літрові — 12–15 хвилин.
  8. Герметично закрити банки, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

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