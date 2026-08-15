Мариновані помідори з медом: рецепт на 0,5 л банку
Ці мариновані помідори люблять за незвичайний смак: у маринаді немає великої кількості цукру, адже його роль виконує мед. Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою солодкуватою ноткою, а сам рецепт чудово підходить для невеликих баночок.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 350 г;
- кріп, листя смородини та вишні — до смаку;
- лавровий лист — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- чорний перець горошком — до смаку;
- сіль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 0,5 ст. л.;
- кип’ячена вода — скільки увійде.
Спосіб приготування
- У чисту банку викласти зелень, лавровий лист, часник і перець.
- Щільно наповнити її помідорами, додати сіль, мед та оцет.
- Залити банку кип’яченою водою, накрити кришкою та поставити в каструлю з теплою водою на рушник.
- Після закипання стерилізувати 0,5-літрову банку 7 хвилин.
- Готову банку герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.
Помідори виходять ароматними, соковитими й з приємною медовою ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом та домашніми гарнірами.
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