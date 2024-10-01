Рецепт варення з груші без цукру — покроковий рецепт

Грушеве варення з маком. Фото: скриншот

Варення з груші — те, чим так і хочеться поласувати у прохолодні осінні та зимові вечори. Пропонуємо вам рецепт грушевого варення з додаванням маку. Ця заготівля на зиму порадує тих, хто стежить за фігурою, адже там мінімальна кількість цукру та неперевершений смак.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Жить в селе".

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Вам знадобиться:

Груші — 1 кг;

Цукор — 0,5 кг;

Мак — 3 ст. л;

Лимон — 1 шт.

Спосіб приготування

Для приготування підійдуть зеленуваті груші, оскільки вони не розваряться та не перетворяться в желе, зберігаючи свою структуру. Варення з груші буде не дуже солодким, оскільки потрібно небагато цукру, а лимон додасть кислинки та збалансує смак.

Почищені та нарізані груші. Фото: скриншот

Груші потрібно помити, почистити, вийняти серцевину та нарізати брусочками або кубиками.

Нарізаний лимон. Фото: скриншот

На кілограм почищеної та підготовленої груші потрібно використати один лимон. Щоб лимон легше різався, можна його прим'яти. Потім потрібно його розрізати навпіл та вичавити сік до груш.

Лимон та цукор додані до груші. Фото: скриншот

Частину лимона нарізати довгастими смужками та додати до груш та всипати половину цукру. Перемішайте та залиште на дві години.

Груша пустила сік через 2 години. Фото: скриншот

Коли груша дасть сік, вмикайте газ та доведіть грушу до кипіння. Коли все закипить, проваріть 15 хвилин після чого вимкніть та дайте охолонути.

Після цього знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння, додайте мак та залишок цукру. Важливо, що груша має мати цілі шматочки, не розваритися в кашу та не мати забагато рідини.

Прожарювання маку. Фото: скриншот

Мак потрібно висипати на суху пательню, поставити на пательню та розжарити його. Обов'язково помішуйте, щоб нічого не пригоріло.

Додавання маку та цукру до груш. Фото: скриншот

Всі додані інгредієнти ретельно перемішати та проварити ще від 20 хвилин, постійно помішуючи. Зверніть увагу, що шматочки груші мають бути цілими та отримати бурштиново-прозорий колір — тоді варення вважається готовим. Сік має перетворитися у тягучу масу, як патока.

Готове варення з груші з маком. Фото: скриншот

Варення розкласти у стерилізовані банки, зачекати, коли трохи вистигне та закрутити стерилізованими кришками.

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