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Минимум сахара, но какой невероятный вкус – рецепт грушевого варенья с маком

1 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт варенья из груши без сахара — пошаговый рецепт
Грушевое варенье с маком. Фото: скриншот
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Варенье из груши – то, чем так и хочется полакомиться в прохладные осенние и зимние вечера. Предлагаем вам рецепт грушевого варенья с добавлением мака. Эта заготовка на зиму порадует следящих за фигурой, ведь там минимальное количество сахара и непревзойденный вкус.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Жить в деревне".

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Вам понадобится:

  • Груши – 1 кг;
  • Сахар – 0,5 кг;
  • Мак – 3 ст. л;
  • Лимон – 1 шт.

Способ приготовления

Для приготовления подойдут зеленые груши, поскольку они не разварятся и не превратятся в желе, сохраняя свою структуру. Варенье из груши будет не очень сладким, так как нужно немного сахара, а лимон добавит кислинки и сбалансирует вкус.

Как приготовить варенье из груши.
Почистенные и нарезанные груши. Фото: скриншот

Груши нужно промыть, почистить, вынуть сердцевину и нарезать брусочками или кубиками.

Рецепт варенья с грушей и маком
Нарезанный лимон. Фото: скриншот

На килограмм почищенной и подготовленной груши следует использовать один лимон. Чтобы лимон легче резался, его можно примять. Затем его нужно разрезать пополам и выжать сок в груши.

Варенье из груш
Лимон и сахар добавлены в грушу. Фото: скриншот

Часть лимона нарезать продолговатыми полосками и добавить в груши и всыпать половину сахара. Перемешайте и оставьте на два часа.

Как приготовить грушевое варенье.
Груша пустила сок через 2 часа. Фото: скриншот

Когда груша даст сок, включайте газ и доведите до кипения грушу. Когда все закипит, проварите 15 минут, после чего выключите и дайте остыть.

После этого снова поставьте на огонь, доведите до кипения, добавьте мак и остаток сахара. Важно, что груша должна иметь целые кусочки, не развариться в кашу и не иметь слишком много жидкости.

Варенье из груш с маком
Прокаливание мака. Фото: скриншот

Мак нужно высыпать на сухую сковороду, поставить на сковороду и раскалить ее. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело.

Идеи что приготовить из груш
Добавление мака и сахара в груши. Фото: скриншот

Все добавленные ингредиенты тщательно перемешать и проварить от 20 минут, постоянно помешивая. Обратите внимание, что кусочки груши должны быть целыми и получить янтарно-прозрачный цвет – тогда варенье считается готовым. Сок должен превратиться в тягучую массу как патока.

Заготовки на зиму из груши.
Готовое варенье из груши с маком. Фото: скриншот

Варенье разложить в стерилизованные банки, подождать, когда немного остынет и закрутить стерилизованными крышками.

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