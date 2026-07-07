Млинці "як хачапурі" на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 200 мл. кефіру
7 липня 2026 05:04
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо звичайні млинці вже набридли, спробуйте цей простий варіант зі шпинатом і сулугуні. Завдяки кефіру тісто виходить ніжним і пишним, а сир апетитно тягнеться всередині, нагадуючи смак хачапурі. Такий сніданок готується дуже швидко й чудово смакує як гарячим, так і теплим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 230 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 130 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- сода — ¼ ч. л.;
- шпинат — 1 велика жменя;
- сир сулугуні — 80 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор і соду.
- Додати просіяне борошно та замішати однорідне тісто без грудочок.
- Шпинат дрібно нарізати, сулугуні натерти на великій тертці й додати до тіста, після чого добре перемішати.
- На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти тісто ложкою, формуючи невеликі млинці.
- Накрити кришкою та обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки з одного боку, потім перевернути й довести до готовності.
- Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або улюбленим соусом.
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