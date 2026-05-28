Молода картопля з мисливськими ковбасками: вечеря за 20 хвилин

Молода картопля з мисливськими ковбасками: вечеря за 20 хвилин

Дата публікації: 28 травня 2026 20:04
Молода картопля з мисливськими ковбасками: вечеря за 20 хвилин
Молода картопля з мисливськими ковбасками. Фото: кадр з відео

Молода картопля з рум’яною скоринкою, ароматні мисливські ковбаски, свіжа зелень і часниковий соус. Така вечеря готується дуже швидко, а виходить настільки смачною, що хочеться повторювати її знову і знову. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода картопля — 1 кг.;
  • мисливські ковбаски — 5 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком.;
  • кріп — за смаком.;
  • сіль — за смаком.;
  • часник — 2–3 зубчики.;
  • грецький йогурт або сметана — 150 г.;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.
рецепт молодої картоплі
Картопля та ковбаски. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Молоду картоплю добре помити та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки й м’якості всередині.
  2. Мисливські ковбаски нарізати шматочками та додати до картоплі. Готувати ще кілька хвилин, щоб ковбаски підрум’янилися.
  3. Наприкінці додати подрібнений часник, зелену цибулю та кріп. Посолити й добре перемішати.
  4. Для соусу змішати грецький йогурт або сметану із зернистою гірчицею, лимонним соком і часником.
  5. Подавати картоплю гарячою разом із ароматним соусом.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
