Молода картопля з мисливськими ковбасками: вечеря за 20 хвилин

Молода картопля з мисливськими ковбасками. Фото: кадр з відео

Молода картопля з рум’яною скоринкою, ароматні мисливські ковбаски, свіжа зелень і часниковий соус. Така вечеря готується дуже швидко, а виходить настільки смачною, що хочеться повторювати її знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода картопля — 1 кг.;

мисливські ковбаски — 5 шт.;

зелена цибуля — за смаком.;

кріп — за смаком.;

сіль — за смаком.;

часник — 2–3 зубчики.;

грецький йогурт або сметана — 150 г.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.

Картопля та ковбаски. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Молоду картоплю добре помити та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки й м’якості всередині. Мисливські ковбаски нарізати шматочками та додати до картоплі. Готувати ще кілька хвилин, щоб ковбаски підрум’янилися. Наприкінці додати подрібнений часник, зелену цибулю та кріп. Посолити й добре перемішати. Для соусу змішати грецький йогурт або сметану із зернистою гірчицею, лимонним соком і часником. Подавати картоплю гарячою разом із ароматним соусом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.