Молода картопля з мисливськими ковбасками: вечеря за 20 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 20:04
Молода картопля з мисливськими ковбасками. Фото: кадр з відео
Молода картопля з рум’яною скоринкою, ароматні мисливські ковбаски, свіжа зелень і часниковий соус. Така вечеря готується дуже швидко, а виходить настільки смачною, що хочеться повторювати її знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода картопля — 1 кг.;
- мисливські ковбаски — 5 шт.;
- зелена цибуля — за смаком.;
- кріп — за смаком.;
- сіль — за смаком.;
- часник — 2–3 зубчики.;
- грецький йогурт або сметана — 150 г.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Молоду картоплю добре помити та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки й м’якості всередині.
- Мисливські ковбаски нарізати шматочками та додати до картоплі. Готувати ще кілька хвилин, щоб ковбаски підрум’янилися.
- Наприкінці додати подрібнений часник, зелену цибулю та кріп. Посолити й добре перемішати.
- Для соусу змішати грецький йогурт або сметану із зернистою гірчицею, лимонним соком і часником.
- Подавати картоплю гарячою разом із ароматним соусом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама