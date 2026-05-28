Золотиста картопля з часниковим маслом на вечерю: духовка не потрібна

Золотиста картопля з часниковим маслом на вечерю: духовка не потрібна

Дата публікації: 28 травня 2026 16:04
Картопля з часниковим маслом. Фото: smachnenke.com.ua

Ця золотиста картопля виходить неймовірно хрусткою зовні та ніжною всередині. Завдяки простому секрету з крохмалем утворюється апетитна скоринка, а часникове масло додає насичений аромат. Готується страва на звичайній сковороді без духовки та складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 550 г.;
  • часник — 6 зубчиків.;
  • вершкове масло — невеликий шматочок.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • петрушка — за смаком.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний перець — за смаком.;
  • олія — для смаження.
рецепт смаженої картоплі на пательні
Приготування картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати великими шматочками та проварити у підсоленій воді 3–4 хвилини.
  2. Злити воду, дати картоплі трохи охолонути та додати кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати.
  3. На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити картоплю до золотистої скоринки з усіх боків.
  4. Наприкінці додати подрібнений часник, сіль і чорний перець.
  5. Перемішати та прогріти ще кілька хвилин. Перед подачею посипати свіжою петрушкою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
