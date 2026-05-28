Золотиста картопля з часниковим маслом на вечерю: духовка не потрібна

Картопля з часниковим маслом. Фото: smachnenke.com.ua

Ця золотиста картопля виходить неймовірно хрусткою зовні та ніжною всередині. Завдяки простому секрету з крохмалем утворюється апетитна скоринка, а часникове масло додає насичений аромат. Готується страва на звичайній сковороді без духовки та складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 550 г.;

часник — 6 зубчиків.;

вершкове масло — невеликий шматочок.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

петрушка — за смаком.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.;

олія — для смаження.

Приготування картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими шматочками та проварити у підсоленій воді 3–4 хвилини. Злити воду, дати картоплі трохи охолонути та додати кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати. На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити картоплю до золотистої скоринки з усіх боків. Наприкінці додати подрібнений часник, сіль і чорний перець. Перемішати та прогріти ще кілька хвилин. Перед подачею посипати свіжою петрушкою.

