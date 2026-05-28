Золотиста картопля з часниковим маслом на вечерю: духовка не потрібна
Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 16:04
Картопля з часниковим маслом. Фото: smachnenke.com.ua
Ця золотиста картопля виходить неймовірно хрусткою зовні та ніжною всередині. Завдяки простому секрету з крохмалем утворюється апетитна скоринка, а часникове масло додає насичений аромат. Готується страва на звичайній сковороді без духовки та складних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 550 г.;
- часник — 6 зубчиків.;
- вершкове масло — невеликий шматочок.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- петрушка — за смаком.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, нарізати великими шматочками та проварити у підсоленій воді 3–4 хвилини.
- Злити воду, дати картоплі трохи охолонути та додати кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати.
- На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити картоплю до золотистої скоринки з усіх боків.
- Наприкінці додати подрібнений часник, сіль і чорний перець.
- Перемішати та прогріти ще кілька хвилин. Перед подачею посипати свіжою петрушкою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама