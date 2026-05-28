Золотистый картофель с чесночным маслом на ужин: духовка не нужна
Дата публикации 28 мая 2026 16:04
Этот золотистый картофель получается невероятно хрустящим снаружи и нежным внутри. Благодаря простому секрету с крахмалом образуется аппетитная корочка, а чесночное масло добавляет насыщенный аромат. Готовится блюдо на обычной сковороде без духовки и сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 550 г;
- чеснок — 6 зубчиков;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и проварить в подсоленной воде 3-4 минуты.
- Слить воду, дать картофелю немного остыть и добавить кукурузный крахмал. Хорошо перемешать.
- На сковороде разогреть масло вместе со сливочным маслом и обжарить картофель до золотистой корочки со всех сторон.
- В конце добавить измельченный чеснок, соль и черный перец.
- Перемешать и прогреть еще несколько минут. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
