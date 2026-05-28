Золотистый картофель с чесночным маслом на ужин: духовка не нужна

Дата публикации 28 мая 2026 16:04
Картофель с чесночным маслом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот золотистый картофель получается невероятно хрустящим снаружи и нежным внутри. Благодаря простому секрету с крахмалом образуется аппетитная корочка, а чесночное масло добавляет насыщенный аромат. Готовится блюдо на обычной сковороде без духовки и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 550 г;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт смаженої картоплі на пательні
Приготовление картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и проварить в подсоленной воде 3-4 минуты.
  2. Слить воду, дать картофелю немного остыть и добавить кукурузный крахмал. Хорошо перемешать.
  3. На сковороде разогреть масло вместе со сливочным маслом и обжарить картофель до золотистой корочки со всех сторон.
  4. В конце добавить измельченный чеснок, соль и черный перец.
  5. Перемешать и прогреть еще несколько минут. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
