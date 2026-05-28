Золотистый картофель с чесночным маслом на ужин: духовка не нужна

Этот золотистый картофель получается невероятно хрустящим снаружи и нежным внутри. Благодаря простому секрету с крахмалом образуется аппетитная корочка, а чесночное масло добавляет насыщенный аромат. Готовится блюдо на обычной сковороде без духовки и сложных ингредиентов.

Вам понадобится:

картофель — 550 г;

чеснок — 6 зубчиков;

сливочное масло — небольшой кусочек;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и проварить в подсоленной воде 3-4 минуты. Слить воду, дать картофелю немного остыть и добавить кукурузный крахмал. Хорошо перемешать. На сковороде разогреть масло вместе со сливочным маслом и обжарить картофель до золотистой корочки со всех сторон. В конце добавить измельченный чеснок, соль и черный перец. Перемешать и прогреть еще несколько минут. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

