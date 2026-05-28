Молодой картофель с охотничьими колбасками: ужин за 20 минут

Дата публикации 28 мая 2026 20:04
Молодой картофель с охотничьими колбасками. Фото: кадр из видео

Молодой картофель с румяной корочкой, ароматные охотничьи колбаски, свежая зелень и чесночный соус. Такой ужин готовится очень быстро, а получается настолько вкусным, что хочется повторять его снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодой картофель — 1 кг;
  • охотничьи колбаски — 5 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • греческий йогурт или сметана — 150 г;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.
рецепт молодої картоплі
Картофель и колбаски. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Молодой картофель хорошо помыть и обжарить на сковороде до золотистой корочки и мягкости внутри.
  2. Охотничьи колбаски нарезать кусочками и добавить к картофелю. Готовить еще несколько минут, чтобы колбаски подрумянились.
  3. В конце добавить измельченный чеснок, зеленый лук и укроп. Посолить и хорошо перемешать.
  4. Для соуса смешать греческий йогурт или сметану с зернистой горчицей, лимонным соком и чесноком.
  5. Подавать картофель горячим вместе с ароматным соусом.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
