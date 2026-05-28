Молодой картофель с охотничьими колбасками: ужин за 20 минут

Молодой картофель с охотничьими колбасками. Фото: кадр из видео

Молодой картофель с румяной корочкой, ароматные охотничьи колбаски, свежая зелень и чесночный соус. Такой ужин готовится очень быстро, а получается настолько вкусным, что хочется повторять его снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодой картофель — 1 кг;

охотничьи колбаски — 5 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

греческий йогурт или сметана — 150 г;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Картофель и колбаски. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Молодой картофель хорошо помыть и обжарить на сковороде до золотистой корочки и мягкости внутри. Охотничьи колбаски нарезать кусочками и добавить к картофелю. Готовить еще несколько минут, чтобы колбаски подрумянились. В конце добавить измельченный чеснок, зеленый лук и укроп. Посолить и хорошо перемешать. Для соуса смешать греческий йогурт или сметану с зернистой горчицей, лимонным соком и чесноком. Подавать картофель горячим вместе с ароматным соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: