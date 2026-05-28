Молодой картофель с охотничьими колбасками: ужин за 20 минут
Дата публикации 28 мая 2026 20:04
Молодой картофель с румяной корочкой, ароматные охотничьи колбаски, свежая зелень и чесночный соус. Такой ужин готовится очень быстро, а получается настолько вкусным, что хочется повторять его снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодой картофель — 1 кг;
- охотничьи колбаски — 5 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- греческий йогурт или сметана — 150 г;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Молодой картофель хорошо помыть и обжарить на сковороде до золотистой корочки и мягкости внутри.
- Охотничьи колбаски нарезать кусочками и добавить к картофелю. Готовить еще несколько минут, чтобы колбаски подрумянились.
- В конце добавить измельченный чеснок, зеленый лук и укроп. Посолить и хорошо перемешать.
- Для соуса смешать греческий йогурт или сметану с зернистой горчицей, лимонным соком и чесноком.
- Подавать картофель горячим вместе с ароматным соусом.
