Найкращий рецепт паски, який виходить з 1 разу: збережіть на Великдень

Паски в духовці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски перевірений роками і завжди дає ідеальний результат. Тісто виходить ніжним, волокнистим і ароматним, а сама паска довго залишається м’якою та вологою. Ідеальний варіант, який варто зберегти до Великодня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі пресовані — 30 г;

молоко — 250 мл.;

цукор — 300 г;

борошно — 770 г;

жовтки — 12 шт.;

сіль — щіпка;

цедра лимона — 1 шт.;

вершкове масло — 150 г;

олія — 10 г;

родзинки — 150 г.

Приготування пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Додати до теплого молока дріжджі, частину цукру і борошна, перемішати до однорідності та залишити в теплому місці на 20–25 хвилин, щоб опара піднялася. Жовтки розтерти з цукром до світлої маси, додати цедру лимона. З’єднати опару з жовтковою сумішшю, додати сіль, поступово додати борошно і замісити тісто. В процесі вимішування додати частинами вершкове масло, продовжувати заміс до еластичної консистенції, наприкінці додати олію. Накрити тісто і залишити в теплому місці приблизно на 2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі. Родзинки попередньо підготувати, обсушити та додати до тіста. Сформувати кульки, викласти у змащені форми, залишити для підйому ще на 1 годину. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 40 хвилин до золотистої скоринки.

