Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Найкращий рецепт паски, який виходить з 1 разу: збережіть на Великдень

Найкращий рецепт паски, який виходить з 1 разу: збережіть на Великдень

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 03:04
Найкращий рецепт паски, який виходить з 1 разу: збережіть на Великдень
Паски в духовці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски перевірений роками і завжди дає ідеальний результат. Тісто виходить ніжним, волокнистим і ароматним, а сама паска довго залишається м’якою та вологою. Ідеальний варіант, який варто зберегти до Великодня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • дріжджі пресовані — 30 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 300 г;
  • борошно — 770 г;
  • жовтки — 12 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • олія — 10 г;
  • родзинки — 150 г.
Приготування пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Додати до теплого молока дріжджі, частину цукру і борошна, перемішати до однорідності та залишити в теплому місці на 20–25 хвилин, щоб опара піднялася.
  2. Жовтки розтерти з цукром до світлої маси, додати цедру лимона.
  3. З’єднати опару з жовтковою сумішшю, додати сіль, поступово додати борошно і замісити тісто.
  4. В процесі вимішування додати частинами вершкове масло, продовжувати заміс до еластичної консистенції, наприкінці додати олію.
  5. Накрити тісто і залишити в теплому місці приблизно на 2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі. Родзинки попередньо підготувати, обсушити та додати до тіста.
  6. Сформувати кульки, викласти у змащені форми, залишити для підйому ще на 1 годину.
  7. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 40 хвилин до золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації