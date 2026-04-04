Найкращий рецепт паски, який виходить з 1 разу: збережіть на Великдень
Дата публікації: 4 квітня 2026 03:04
Паски в духовці. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт паски перевірений роками і завжди дає ідеальний результат. Тісто виходить ніжним, волокнистим і ароматним, а сама паска довго залишається м’якою та вологою. Ідеальний варіант, який варто зберегти до Великодня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- дріжджі пресовані — 30 г;
- молоко — 250 мл.;
- цукор — 300 г;
- борошно — 770 г;
- жовтки — 12 шт.;
- сіль — щіпка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- вершкове масло — 150 г;
- олія — 10 г;
- родзинки — 150 г.
Спосіб приготування
- Додати до теплого молока дріжджі, частину цукру і борошна, перемішати до однорідності та залишити в теплому місці на 20–25 хвилин, щоб опара піднялася.
- Жовтки розтерти з цукром до світлої маси, додати цедру лимона.
- З’єднати опару з жовтковою сумішшю, додати сіль, поступово додати борошно і замісити тісто.
- В процесі вимішування додати частинами вершкове масло, продовжувати заміс до еластичної консистенції, наприкінці додати олію.
- Накрити тісто і залишити в теплому місці приблизно на 2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі. Родзинки попередньо підготувати, обсушити та додати до тіста.
- Сформувати кульки, викласти у змащені форми, залишити для підйому ще на 1 годину.
- Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 40 хвилин до золотистої скоринки.
