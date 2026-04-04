Лучший рецепт кулича, который получается с 1 раза: сохраните на Пасху

Пасхи в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт кулича проверен годами и всегда дает идеальный результат. Тесто получается нежным, волокнистым и ароматным, а сам кулич долго остается мягким и влажным. Идеальный вариант, который стоит сохранить до Пасхи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи прессованные — 30 г;

молоко — 250 мл.;

сахар — 300 г;

мука — 770 г;

желтки — 12 шт.;

соль — щепотка;

цедра лимона — 1 шт.;

сливочное масло — 150 г;

растительное масло — 10 г;

изюм — 150 г.

Приготовление куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Добавить в теплое молоко дрожжи, часть сахара и муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20-25 минут, чтобы опара поднялась. Желтки растереть с сахаром до светлой массы, добавить цедру лимона. Соединить опару с желтковой смесью, добавить соль, постепенно добавить муку и замесить тесто. В процессе вымешивания добавить частями сливочное масло, продолжать замес до эластичной консистенции, в конце добавить масло. Накрыть тесто и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Изюм предварительно подготовить, обсушить и добавить в тесто. Сформировать шарики, выложить в смазанные формы, оставить для подъема еще на 1 час. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 40 минут до золотистой корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

