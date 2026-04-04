Лучший рецепт кулича, который получается с 1 раза: сохраните на Пасху
Дата публикации 4 апреля 2026 03:04
Этот рецепт кулича проверен годами и всегда дает идеальный результат. Тесто получается нежным, волокнистым и ароматным, а сам кулич долго остается мягким и влажным. Идеальный вариант, который стоит сохранить до Пасхи.
Вам понадобится:
- дрожжи прессованные — 30 г;
- молоко — 250 мл.;
- сахар — 300 г;
- мука — 770 г;
- желтки — 12 шт.;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- сливочное масло — 150 г;
- растительное масло — 10 г;
- изюм — 150 г.
Способ приготовления
- Добавить в теплое молоко дрожжи, часть сахара и муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20-25 минут, чтобы опара поднялась.
- Желтки растереть с сахаром до светлой массы, добавить цедру лимона.
- Соединить опару с желтковой смесью, добавить соль, постепенно добавить муку и замесить тесто.
- В процессе вымешивания добавить частями сливочное масло, продолжать замес до эластичной консистенции, в конце добавить масло.
- Накрыть тесто и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Изюм предварительно подготовить, обсушить и добавить в тесто.
- Сформировать шарики, выложить в смазанные формы, оставить для подъема еще на 1 час.
- Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 40 минут до золотистой корочки.
