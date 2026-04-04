Лучший рецепт кулича, который получается с 1 раза: сохраните на Пасху

Дата публикации 4 апреля 2026 03:04
Пасхи в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт кулича проверен годами и всегда дает идеальный результат. Тесто получается нежным, волокнистым и ароматным, а сам кулич долго остается мягким и влажным. Идеальный вариант, который стоит сохранить до Пасхи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • дрожжи прессованные — 30 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • сахар — 300 г;
  • мука — 770 г;
  • желтки — 12 шт.;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • растительное масло — 10 г;
  • изюм — 150 г.
Приготовление куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Добавить в теплое молоко дрожжи, часть сахара и муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20-25 минут, чтобы опара поднялась.
  2. Желтки растереть с сахаром до светлой массы, добавить цедру лимона.
  3. Соединить опару с желтковой смесью, добавить соль, постепенно добавить муку и замесить тесто.
  4. В процессе вымешивания добавить частями сливочное масло, продолжать замес до эластичной консистенции, в конце добавить масло.
  5. Накрыть тесто и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Изюм предварительно подготовить, обсушить и добавить в тесто.
  6. Сформировать шарики, выложить в смазанные формы, оставить для подъема еще на 1 час.
  7. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 40 минут до золотистой корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.

Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.

Читайте также:

Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
