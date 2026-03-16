Золотой кулич: долго не черствеет, вкусный даже через неделю

"Золотой" кулич. Фото: smakuiemo.com.ua

Эту пасху недаром называют "золотой" поскольку она получается невероятно пышной, ароматной и долго остается свежей. Благодаря меду, сметане и большому количеству сдобы тесто имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Даже через несколько дней такая пасха остается мягкой и вкусной, будто только что из духовки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

мука — 1 кг 550 г;

яйца — 6 шт.;

сахар — 500 г;

дрожжи свежие — 60 г;

мед — 80 г;

сметана — 100 г;

сливочное масло — 200 г;

ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу;

изюм или другие добавки — по своему вкусу.

Способ приготовления

В теплом молоке растворить свежие дрожжи, добавить немного сахара и несколько ложек муки. Хорошо перемешать и оставить опару в теплом месте примерно на 20-30 минут, чтобы она поднялась и стала пышной.

Яйца взбить с сахаром до светлой и воздушной массы. Добавить мед, сметану и ванилин, после чего перемешать до однородной консистенции.

К подготовленной смеси добавить опару и часть просеянной муки. Начать замешивать тесто, постепенно добавляя остальную муку. Затем добавить растопленное сливочное масло и продолжить вымешивать до мягкой эластичной структуры.

Замешивать тесто примерно 30 минут, пока оно не станет гладким и не начнет легко отставать от стенок посуды. По желанию добавить изюм или другие сухофрукты.

Приготовление куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось. После подъема разложить тесто в формы, заполняя их примерно на треть объема. Оставить еще на 30-40 минут, чтобы куличи снова подросли.

Выпекать в разогретой духовке 15 минут при температуре 180 °C, после чего уменьшить температуру до 160 °C и выпекать еще 20-30 минут в зависимости от размера форм.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.