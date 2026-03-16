Золотой кулич: долго не черствеет, вкусный даже через неделю

"Золотая" пасха: долго не черствеет, вкусная даже через неделю
Эту пасху недаром называют "золотой" поскольку она получается невероятно пышной, ароматной и долго остается свежей. Благодаря меду, сметане и большому количеству сдобы тесто имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Даже через несколько дней такая пасха остается мягкой и вкусной, будто только что из духовки.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- мука — 1 кг 550 г;
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 500 г;
- дрожжи свежие — 60 г;
- мед — 80 г;
- сметана — 100 г;
- сливочное масло — 200 г;
- ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу;
- изюм или другие добавки — по своему вкусу.
Способ приготовления
В теплом молоке растворить свежие дрожжи, добавить немного сахара и несколько ложек муки. Хорошо перемешать и оставить опару в теплом месте примерно на 20-30 минут, чтобы она поднялась и стала пышной.
Яйца взбить с сахаром до светлой и воздушной массы. Добавить мед, сметану и ванилин, после чего перемешать до однородной консистенции.
К подготовленной смеси добавить опару и часть просеянной муки. Начать замешивать тесто, постепенно добавляя остальную муку. Затем добавить растопленное сливочное масло и продолжить вымешивать до мягкой эластичной структуры.
Замешивать тесто примерно 30 минут, пока оно не станет гладким и не начнет легко отставать от стенок посуды. По желанию добавить изюм или другие сухофрукты.
Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось. После подъема разложить тесто в формы, заполняя их примерно на треть объема. Оставить еще на 30-40 минут, чтобы куличи снова подросли.
Выпекать в разогретой духовке 15 минут при температуре 180 °C, после чего уменьшить температуру до 160 °C и выпекать еще 20-30 минут в зависимости от размера форм.
