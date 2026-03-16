Золотой кулич: долго не черствеет, вкусный даже через неделю

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Золотая" пасха: долго не черствеет, вкусная даже через неделю

"Золотая" пасха: долго не черствеет, вкусная даже через неделю

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 15:04
"Золотой" кулич. Фото: smakuiemo.com.ua

Эту пасху недаром называют "золотой" поскольку она получается невероятно пышной, ароматной и долго остается свежей. Благодаря меду, сметане и большому количеству сдобы тесто имеет нежную текстуру и насыщенный вкус. Даже через несколько дней такая пасха остается мягкой и вкусной, будто только что из духовки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • мука — 1 кг 550 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 500 г;
  • дрожжи свежие — 60 г;
  • мед — 80 г;
  • сметана — 100 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу;
  • изюм или другие добавки — по своему вкусу.

Способ приготовления

В теплом молоке растворить свежие дрожжи, добавить немного сахара и несколько ложек муки. Хорошо перемешать и оставить опару в теплом месте примерно на 20-30 минут, чтобы она поднялась и стала пышной.

Яйца взбить с сахаром до светлой и воздушной массы. Добавить мед, сметану и ванилин, после чего перемешать до однородной консистенции.

К подготовленной смеси добавить опару и часть просеянной муки. Начать замешивать тесто, постепенно добавляя остальную муку. Затем добавить растопленное сливочное масло и продолжить вымешивать до мягкой эластичной структуры.

Замешивать тесто примерно 30 минут, пока оно не станет гладким и не начнет легко отставать от стенок посуды. По желанию добавить изюм или другие сухофрукты.

Приготовление куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось. После подъема разложить тесто в формы, заполняя их примерно на треть объема. Оставить еще на 30-40 минут, чтобы куличи снова подросли.

Выпекать в разогретой духовке 15 минут при температуре 180 °C, после чего уменьшить температуру до 160 °C и выпекать еще 20-30 минут в зависимости от размера форм.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации