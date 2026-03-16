Головна Смак "Золота" паска: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень

"Золота" паска: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень

Дата публікації: 16 березня 2026 15:04
"Золота" паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Цю паску недарма називають "золотою" оскільки вона виходить неймовірно пухкою, ароматною і довго залишається свіжою. Завдяки меду, сметані та великій кількості здоби тісто має ніжну текстуру і насичений смак. Навіть через кілька днів така паска залишається м’якою і смачною, ніби щойно з духовки.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • борошно — 1 кг 550 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 500 г;
  • дріжджі свіжі — 60 г;
  • мед — 80 г;
  • сметана — 100 г;
  • вершкове масло — 200 г;
  • ванілін або ванільний цукор — до свого смаку;
  • родзинки або інші добавки — до свого смаку.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити свіжі дріжджі, додати трохи цукру та кілька ложок борошна. Добре перемішати і залишити опару в теплому місці приблизно на 20–30 хвилин, щоб вона піднялася і стала пишною.

Яйця збити з цукром до світлої та повітряної маси. Додати мед, сметану і ванілін, після чого перемішати до однорідної консистенції.

До підготовленої суміші додати опару та частину просіяного борошна. Почати замішувати тісто, поступово додаючи решту борошна. Потім додати розтоплене вершкове масло і продовжити вимішувати до м’якої еластичної структури.

Замішувати тісто приблизно 30 хвилин, поки воно не стане гладким і не почне легко відставати від стінок посуду. За бажанням додати родзинки або інші сухофрукти.

Приготування пасок. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити миску рушником і залишити тісто в теплому місці приблизно на 1,5–2 години, щоб воно добре піднялося. Після підйому розкласти тісто у форми, заповнюючи їх приблизно на третину об’єму. Залишити ще на 30–40 хвилин, щоб паски знову підросли.

Випікати у розігрітій духовці 15 хвилин при температурі 180 °C, після чого зменшити температуру до 160 °C і випікати ще 20–30 хвилин залежно від розміру форм.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Юлія Щербак - Редактор
