Олександрійська паска — перевірений рецепт приготування святкової випічки

Олександрійська паска №1 — перевірений рецепт з багатьох
Олександрійська паска — один із найпопулярніших рецептів великодньої випічки, який цінують за ніжну текстуру та насичений аромат. Особливість приготування полягає у тому, що основу для тіста залишають настоюватися на ніч, завдяки чому випічка виходить особливо пухкою. Родзинки та горіхи додають приємного смаку, а ніжна глазур робить паску ще більш святковою. Такий рецепт давно вважається перевіреним і улюбленим серед господинь.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- жовток — 1 шт.;
- вершкове масло — 125 г;
- цукор — 250 г;
- дріжджі свіжі — 20 г;
- молоко топлене тепле — 250 мл.;
- ванілін — за смаком;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- родзинки — 50 г;
- грецькі горіхи — за бажанням;
- борошно — 600–700 г.
Для глазурі:
- сухе молоко або сухі вершки — 6 ст. л.;
- згущене молоко — 3–4 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.
Спосіб приготування
У великій мисці яйця злегка збити вінчиком. Додати цукор, дрібно нарізане вершкове масло, подрібнені дріжджі та тепле топлене молоко. Усе добре перемішати до однорідної маси. Миску накрити рушником і залишити у теплому місці на 8–12 годин. Зручно робити це ввечері, щоб основа для тіста настоялася протягом ночі.
Вранці до підготовленої маси додати сіль, ванілін, родзинки та подрібнені горіхи. Поступово додати просіяне борошно, замішуючи тісто. Воно повинно залишатися м’яким і трохи липким, тому перемішувати його можна лопаткою або ложкою. Миску з тістом накрити рушником і залишити приблизно на 1,5 години, щоб воно добре піднялося.
Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкласти його у форми для випікання, заповнюючи їх приблизно на 2/3 висоти. Залишити трохи місця для підйому тіста під час випікання.
Форми з тістом поставити у холодну духовку. Спочатку встановити температуру 100°C і випікати приблизно 15 хвилин. Потім підвищити температуру до 150°C і продовжити випікання ще приблизно 20 хвилин. Після цього збільшити температуру до 200°C і випікати ще приблизно 15 хвилин. Під час випікання духовку не відкривати.
