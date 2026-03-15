Олександрійська паска — перевірений рецепт приготування святкової випічки

Олександрійська паска. Фото: smachnenke.com.ua

Олександрійська паска — один із найпопулярніших рецептів великодньої випічки, який цінують за ніжну текстуру та насичений аромат. Особливість приготування полягає у тому, що основу для тіста залишають настоюватися на ніч, завдяки чому випічка виходить особливо пухкою. Родзинки та горіхи додають приємного смаку, а ніжна глазур робить паску ще більш святковою. Такий рецепт давно вважається перевіреним і улюбленим серед господинь.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

жовток — 1 шт.;

вершкове масло — 125 г;

цукор — 250 г;

дріжджі свіжі — 20 г;

молоко топлене тепле — 250 мл.;

ванілін — за смаком;

сіль — 1/4 ч. л.;

родзинки — 50 г;

грецькі горіхи — за бажанням;

борошно — 600–700 г.

Для глазурі:

сухе молоко або сухі вершки — 6 ст. л.;

згущене молоко — 3–4 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У великій мисці яйця злегка збити вінчиком. Додати цукор, дрібно нарізане вершкове масло, подрібнені дріжджі та тепле топлене молоко. Усе добре перемішати до однорідної маси. Миску накрити рушником і залишити у теплому місці на 8–12 годин. Зручно робити це ввечері, щоб основа для тіста настоялася протягом ночі.

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Вранці до підготовленої маси додати сіль, ванілін, родзинки та подрібнені горіхи. Поступово додати просіяне борошно, замішуючи тісто. Воно повинно залишатися м’яким і трохи липким, тому перемішувати його можна лопаткою або ложкою. Миску з тістом накрити рушником і залишити приблизно на 1,5 години, щоб воно добре піднялося.

Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкласти його у форми для випікання, заповнюючи їх приблизно на 2/3 висоти. Залишити трохи місця для підйому тіста під час випікання.

Готові паски. Фото: smachnenke.com.ua

Форми з тістом поставити у холодну духовку. Спочатку встановити температуру 100°C і випікати приблизно 15 хвилин. Потім підвищити температуру до 150°C і продовжити випікання ще приблизно 20 хвилин. Після цього збільшити температуру до 200°C і випікати ще приблизно 15 хвилин. Під час випікання духовку не відкривати.

