Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Александрийская пасха №1 — проверенный рецепт годами

Александрийская пасха №1 — проверенный рецепт годами

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 03:04
Александрийский кулич — проверенный рецепт выпечки
Александрийская пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Александрийская пасха — один из самых популярных рецептов пасхальной выпечки, который ценят за нежную текстуру и насыщенный аромат. Особенность приготовления заключается в том, что основу для теста оставляют настаиваться на ночь, благодаря чему выпечка получается особенно пышной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • желток — 1 шт.;
  • сливочное масло — 125 г;
  • сахар — 250 г;
  • дрожжи свежие — 20 г;
  • молоко топленое теплое — 250 мл.;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • изюм — 50 г;
  • грецкие орехи — по желанию;
  • мука — 600-700 г.

Для глазури:

  • сухое молоко или сухие сливки — 6 ст. л.;
  • сгущенное молоко — 3-4 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

В большой миске яйца слегка взбить венчиком. Добавить сахар, мелко нарезанное сливочное масло, измельченные дрожжи и теплое топленое молоко. Все хорошо перемешать до однородной массы. Миску накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 8-12 часов. Удобно делать это вечером, чтобы основа для теста настоялась в течение ночи.

рецепт паски на Великдень
Тесто для пасхи. Фото: smachnenke.com.ua

Утром к подготовленной массе добавить соль, ванилин, изюм и измельченные орехи. Постепенно добавить просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно оставаться мягким и немного липким, поэтому перемешивать его можно лопаткой или ложкой. Миску с тестом накрыть полотенцем и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы оно хорошо поднялось.

Когда тесто увеличится в объеме, разложить его в формы для выпекания, заполняя их примерно на 2/3 высоты. Оставить немного места для подъема теста во время выпекания.

рецепт олександрійської паски
Готовые куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Формы с тестом поставить в холодную духовку. Сначала установить температуру 100°C и выпекать примерно 15 минут. Затем повысить температуру до 150°C и продолжить выпекание еще примерно 20 минут. После этого увеличить температуру до 200°C и выпекать еще примерно 15 минут. Во время выпекания духовку не открывать.

кулич Пасха Пасхальная неделя выпечка тесто
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации