Александрийский кулич — проверенный рецепт выпечки

Александрийская пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Александрийская пасха — один из самых популярных рецептов пасхальной выпечки, который ценят за нежную текстуру и насыщенный аромат. Особенность приготовления заключается в том, что основу для теста оставляют настаиваться на ночь, благодаря чему выпечка получается особенно пышной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

желток — 1 шт.;

сливочное масло — 125 г;

сахар — 250 г;

дрожжи свежие — 20 г;

молоко топленое теплое — 250 мл.;

ванилин — по вкусу;

соль — 1/4 ч. л.;

изюм — 50 г;

грецкие орехи — по желанию;

мука — 600-700 г.

Для глазури:

сухое молоко или сухие сливки — 6 ст. л.;

сгущенное молоко — 3-4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

В большой миске яйца слегка взбить венчиком. Добавить сахар, мелко нарезанное сливочное масло, измельченные дрожжи и теплое топленое молоко. Все хорошо перемешать до однородной массы. Миску накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 8-12 часов. Удобно делать это вечером, чтобы основа для теста настоялась в течение ночи.

Тесто для пасхи. Фото: smachnenke.com.ua

Утром к подготовленной массе добавить соль, ванилин, изюм и измельченные орехи. Постепенно добавить просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно оставаться мягким и немного липким, поэтому перемешивать его можно лопаткой или ложкой. Миску с тестом накрыть полотенцем и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы оно хорошо поднялось.

Когда тесто увеличится в объеме, разложить его в формы для выпекания, заполняя их примерно на 2/3 высоты. Оставить немного места для подъема теста во время выпекания.

Готовые куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Формы с тестом поставить в холодную духовку. Сначала установить температуру 100°C и выпекать примерно 15 минут. Затем повысить температуру до 150°C и продолжить выпекание еще примерно 20 минут. После этого увеличить температуру до 200°C и выпекать еще примерно 15 минут. Во время выпекания духовку не открывать.

