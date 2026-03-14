Королевский кулич на ночном тесте — проверенный рецепт приготовления

"Королевская" пасха. Фото: smachnenke.com.ua

"Королевский" кулич на ночном тесте — один из самых известных рецептов праздничной выпечки, который передают из поколения в поколение. Благодаря опаре, которая настаивается в холодильнике, тесто получается особенно нежным, пышным и ароматным. Такой кулич имеет красивую волокнистую структуру, приятный цитрусовый аромат и долго остается мягким.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

сахар — 1 ст. л.;

живые дрожжи — 30 г;

сливки 20% — 200 г;

молоко — 100 мл.;

мука — 250 г.

Для теста:

желтки — 8 шт.;

белки — 2 шт.;

сахар — 210 г;

сливочное масло 82% — 200 г;

мука — 400 г;

ванильный сахар — 1 пачка;

аромакапли (ром + цитрус) — 4 капли;

цедра апельсина — 1 шт.

Добавки:

цукаты (изюм, курага, ананас) — 350 г;

ром — 80 мл.;

апельсиновый сок — 80 мл.

Способ приготовления

Для приготовления опары в миску добавить сахар и дрожжи и растереть ложкой до однородности. Добавить теплые сливки, молоко и муку, после чего перемешать венчиком до гладкой консистенции. Миску накрыть пленкой и оставить примерно на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. После этого поставить опару в холодильник на 8-15 часов. Перед замешиванием теста опару перемешать и оставить на несколько минут при комнатной температуре.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки добавить в миску вместе со щепоткой соли и сахаром и взбить до светлой, пышной массы. Отдельно взбить белки с небольшим количеством сахара до густой пены. К опаре добавить взбитые желтки, белки, ванильный сахар и хорошо перемешать лопаткой или насадкой для замешивания теста. Постепенно добавить просеянную муку и вымешивать тесто примерно 10 минут. Если замешивать руками, время вымешивания должно составлять не менее 15 минут.

Цукаты и сухофрукты. Фото: smachnenke.com.ua

Далее небольшими кусочками добавить мягкое сливочное масло, продолжая вымешивать тесто еще 5-7 минут. После этого продолжить вымешивание еще примерно 10 минут, чтобы тесто стало эластичным и гладким. Цукаты предварительно замочить в смеси теплого апельсинового сока и рома примерно на 3-4 часа. Затем их отцедить и хорошо обсушить. Добавить подготовленные цукаты в тесто вместе с апельсиновой цедрой и аромокаплями. Аккуратно перемешать тесто еще несколько минут, чтобы добавки равномерно распределились.

Тесто в формах для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Миску смазать небольшим количеством масла, переложить тесто, накрыть пленкой с несколькими отверстиями и полотенцем. Оставить в теплом месте примерно на 1-2 часа, чтобы тесто хорошо поднялось. После этого руки слегка смочить водой или смазать маслом, обомять тесто и сделать легкую протяжку. Оставить еще примерно на 40 минут.

Готовый кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто разложить в формы, заполняя их примерно на 1/3 объема. Накрыть пленкой и оставить, чтобы куличи хорошо подросли. Выпекать в духовке, разогретой до 170°C. Небольшие куличи выпекать примерно 30 минут, большие - 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовым куличам дать полностью остыть, после чего украсить глазурью или декором по желанию.

