Пасха Простейшая — рецепт с фото для пасхальной выпечки

Пасха "Самая простая" — влажная внутри, долго не черствеет
Этот рецепт пасхи покоряет своей простотой и одновременно замечательным результатом. Выпечка получается нежной, влажной и ароматной благодаря сочетанию сливочного масла, желтков и изюма. Такой кулич легко готовится даже в домашних условиях, а его вкус полностью раскрывается уже на следующий день после выпекания.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- мед — 30 г;
- дрожжи свежие прессованные — 40 г;
- желтки — 4 шт.;
- сахар — 160 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- мука пшеничная — 400 г;
- масло сливочное мягкое — 120 г;
- соль — 3 г;
- изюм — 160 г;
- мускатный орех — 1 ч. л. по желанию.
Способ приготовления
Слегка подогреть молоко до теплого состояния. Добавить измельченные прессованные дрожжи и мед, тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельную миску всыпать примерно половину муки и добавить подготовленную дрожжевую смесь. Перемешать до однородной консистенции, накрыть миску пленкой и оставить опару подходить в теплом месте.
Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить эту смесь к готовой опаре и хорошо перемешать. Всыпать остальную муку. По желанию добавить мускатный орех для более выразительного аромата. Замесить тесто, после чего добавить мягкое сливочное масло и тщательно вмешать его в массу.
Оставить тесто отдохнуть примерно на 15 минут, после чего добавить соль и продолжить вымешивание до гладкой эластичной консистенции. Тесто должно стать мягким и слегка пузырчатым. Накрыть миску пленкой и оставить тесто подходить в теплом месте. Для ускорения процесса можно поставить миску в духовку, прогретую до температуры 30-50 °C. Изюм залить горячей водой на несколько минут, после чего обсушить и добавить в тесто. Аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился.
Готовое тесто разделить на три части и переложить в подготовленные формы для выпекания. Оставить подходить, пока тесто не увеличится в объеме и при легком нажатии пальцем медленно восстанавливать форму. Поставить формы в духовку. Сначала выпекать 5 минут при температуре 200 °C, после чего уменьшить температуру до 180 °C и продолжить выпекание примерно 25 минут до готовности. Готовые куличи сразу вынуть из форм и оставить остывать. Лучший вкус выпечка приобретает на следующий день, когда аромат и структура теста полностью раскрываются.
Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.
Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.
Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.
Читайте Новини.LIVE!