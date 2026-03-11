Пасха Простейшая — рецепт с фото для пасхальной выпечки

Домашняя пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пасхи покоряет своей простотой и одновременно замечательным результатом. Выпечка получается нежной, влажной и ароматной благодаря сочетанию сливочного масла, желтков и изюма. Такой кулич легко готовится даже в домашних условиях, а его вкус полностью раскрывается уже на следующий день после выпекания.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

мед — 30 г;

дрожжи свежие прессованные — 40 г;

желтки — 4 шт.;

сахар — 160 г;

сахар ванильный — 10 г;

мука пшеничная — 400 г;

масло сливочное мягкое — 120 г;

соль — 3 г;

изюм — 160 г;

мускатный орех — 1 ч. л. по желанию.

Способ приготовления

Слегка подогреть молоко до теплого состояния. Добавить измельченные прессованные дрожжи и мед, тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельную миску всыпать примерно половину муки и добавить подготовленную дрожжевую смесь. Перемешать до однородной консистенции, накрыть миску пленкой и оставить опару подходить в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить эту смесь к готовой опаре и хорошо перемешать. Всыпать остальную муку. По желанию добавить мускатный орех для более выразительного аромата. Замесить тесто, после чего добавить мягкое сливочное масло и тщательно вмешать его в массу.

Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить тесто отдохнуть примерно на 15 минут, после чего добавить соль и продолжить вымешивание до гладкой эластичной консистенции. Тесто должно стать мягким и слегка пузырчатым. Накрыть миску пленкой и оставить тесто подходить в теплом месте. Для ускорения процесса можно поставить миску в духовку, прогретую до температуры 30-50 °C. Изюм залить горячей водой на несколько минут, после чего обсушить и добавить в тесто. Аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился.

Готовая пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто разделить на три части и переложить в подготовленные формы для выпекания. Оставить подходить, пока тесто не увеличится в объеме и при легком нажатии пальцем медленно восстанавливать форму. Поставить формы в духовку. Сначала выпекать 5 минут при температуре 200 °C, после чего уменьшить температуру до 180 °C и продолжить выпекание примерно 25 минут до готовности. Готовые куличи сразу вынуть из форм и оставить остывать. Лучший вкус выпечка приобретает на следующий день, когда аромат и структура теста полностью раскрываются.

