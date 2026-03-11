Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пасха "Самая простая" — влажная внутри, долго не черствеет

Пасха "Самая простая" — влажная внутри, долго не черствеет

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 01:04
Пасха Простейшая — рецепт с фото для пасхальной выпечки
Домашняя пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пасхи покоряет своей простотой и одновременно замечательным результатом. Выпечка получается нежной, влажной и ароматной благодаря сочетанию сливочного масла, желтков и изюма. Такой кулич легко готовится даже в домашних условиях, а его вкус полностью раскрывается уже на следующий день после выпекания.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • мед — 30 г;
  • дрожжи свежие прессованные — 40 г;
  • желтки — 4 шт.;
  • сахар — 160 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • мука пшеничная — 400 г;
  • масло сливочное мягкое — 120 г;
  • соль — 3 г;
  • изюм — 160 г;
  • мускатный орех — 1 ч. л. по желанию.

Способ приготовления

Слегка подогреть молоко до теплого состояния. Добавить измельченные прессованные дрожжи и мед, тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельную миску всыпать примерно половину муки и добавить подготовленную дрожжевую смесь. Перемешать до однородной консистенции, накрыть миску пленкой и оставить опару подходить в теплом месте.

рецепт вологої паски
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить эту смесь к готовой опаре и хорошо перемешать. Всыпать остальную муку. По желанию добавить мускатный орех для более выразительного аромата. Замесить тесто, после чего добавить мягкое сливочное масло и тщательно вмешать его в массу.

простий рецепт паски
Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить тесто отдохнуть примерно на 15 минут, после чего добавить соль и продолжить вымешивание до гладкой эластичной консистенции. Тесто должно стать мягким и слегка пузырчатым. Накрыть миску пленкой и оставить тесто подходить в теплом месте. Для ускорения процесса можно поставить миску в духовку, прогретую до температуры 30-50 °C. Изюм залить горячей водой на несколько минут, после чего обсушить и добавить в тесто. Аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился.

дуже простий рецепт паски
Готовая пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто разделить на три части и переложить в подготовленные формы для выпекания. Оставить подходить, пока тесто не увеличится в объеме и при легком нажатии пальцем медленно восстанавливать форму. Поставить формы в духовку. Сначала выпекать 5 минут при температуре 200 °C, после чего уменьшить температуру до 180 °C и продолжить выпекание примерно 25 минут до готовности. Готовые куличи сразу вынуть из форм и оставить остывать. Лучший вкус выпечка приобретает на следующий день, когда аромат и структура теста полностью раскрываются.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Пасха кулич Пасхальная неделя рецепт выпечка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации