Золотой рецепт кулича от бабушки — нежный домашний кулич на Пасху

Домашняя пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Есть рецепты, которые передаются в семье годами и становятся настоящей традицией на праздники. Именно таким является этот бабушкин рецепт пасхи — простой, проверенный и очень удачный. Тесто получается нежным, ароматным и хорошо поднимается, а благодаря изюму и специям выпечка имеет особый праздничный вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи свежие — 45 г (или сухие — 15 г);

мука — 3-4 ст. л.;

молоко — 100 мл.

Для сдобного теста:

сливочное масло — 150 г;

молоко — 150 мл.;

яйцо — 1 шт.;

желток — 1 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 350 г;

соль — 2 г.

Для второго замеса:

изюм — 150-200 г;

коньяк — 30 мл.;

цедра лимона — с 1 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

мускатный орех — 2 г;

куркума — 2 г;

мука — 100-150 г.

Способ приготовления

В небольшой миске соединить дрожжи, теплое молоко и муку. Хорошо перемешать до однородной массы и оставить в теплом месте примерно на 15-20 минут. За это время опара должна немного подняться, стать легкой и пышной. В отдельной миске соединить сливочное масло и молоко. Слегка подогреть смесь, чтобы масло растопилось, после чего оставить на несколько минут, чтобы она стала теплой, но не горячей.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К теплой молочной смеси добавить яйцо, желток и сахар. Тщательно перемешать до однородности. Добавить подготовленную опару, снова перемешать. Постепенно добавить 350 г муки и соль, замешивая густое мягкое тесто. Изюм залить горячей водой и оставить примерно на 10-15 минут. После этого воду слить, изюм хорошо обсушить. Добавить к нему коньяк, ванильный сахар, цедру лимона, мускатный орех и куркуму. Перемешать, чтобы ароматные добавки равномерно распределились.

Подготовленный изюм добавить к тесту. Частями добавить еще 100-150 г муки и хорошо вымесить. Тесто должно стать эластичным, мягким и отставать от рук и стенок миски. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы оно хорошо поднялось. Когда объем увеличится, тесто осторожно обмять.

Готовая пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на 2-3 части, сформировать шары и выложить их в формы, смазанные маслом и выстланные пергаментом. Формы накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить еще раз подходить, пока тесто увеличится примерно в 2-3 раза.

Перед выпеканием по желанию смазать верх куличей желтком, смешанным с 1 ст. л. молока. Духовку разогреть до 180°C. Выпекать куличи примерно 35-40 минут до румяной золотистой корочки. Готовый кулич получается очень ароматным, мягким и нежным внутри.

