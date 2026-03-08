Золотой рецепт кулича от бабушки — нежный домашний кулич на Пасху

Золотой рецепт кулича — сохраните на Пасху и не пожалеете
Есть рецепты, которые передаются в семье годами и становятся настоящей традицией на праздники. Именно таким является этот бабушкин рецепт пасхи — простой, проверенный и очень удачный. Тесто получается нежным, ароматным и хорошо поднимается, а благодаря изюму и специям выпечка имеет особый праздничный вкус.
Вам понадобится:
- дрожжи свежие — 45 г (или сухие — 15 г);
- мука — 3-4 ст. л.;
- молоко — 100 мл.
Для сдобного теста:
- сливочное масло — 150 г;
- молоко — 150 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 350 г;
- соль — 2 г.
Для второго замеса:
- изюм — 150-200 г;
- коньяк — 30 мл.;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- мускатный орех — 2 г;
- куркума — 2 г;
- мука — 100-150 г.
Способ приготовления
В небольшой миске соединить дрожжи, теплое молоко и муку. Хорошо перемешать до однородной массы и оставить в теплом месте примерно на 15-20 минут. За это время опара должна немного подняться, стать легкой и пышной. В отдельной миске соединить сливочное масло и молоко. Слегка подогреть смесь, чтобы масло растопилось, после чего оставить на несколько минут, чтобы она стала теплой, но не горячей.
К теплой молочной смеси добавить яйцо, желток и сахар. Тщательно перемешать до однородности. Добавить подготовленную опару, снова перемешать. Постепенно добавить 350 г муки и соль, замешивая густое мягкое тесто. Изюм залить горячей водой и оставить примерно на 10-15 минут. После этого воду слить, изюм хорошо обсушить. Добавить к нему коньяк, ванильный сахар, цедру лимона, мускатный орех и куркуму. Перемешать, чтобы ароматные добавки равномерно распределились.
Подготовленный изюм добавить к тесту. Частями добавить еще 100-150 г муки и хорошо вымесить. Тесто должно стать эластичным, мягким и отставать от рук и стенок миски. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы оно хорошо поднялось. Когда объем увеличится, тесто осторожно обмять.
Поделить тесто на 2-3 части, сформировать шары и выложить их в формы, смазанные маслом и выстланные пергаментом. Формы накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить еще раз подходить, пока тесто увеличится примерно в 2-3 раза.
Перед выпеканием по желанию смазать верх куличей желтком, смешанным с 1 ст. л. молока. Духовку разогреть до 180°C. Выпекать куличи примерно 35-40 минут до румяной золотистой корочки. Готовый кулич получается очень ароматным, мягким и нежным внутри.
