Золотий рецепт паски від бабусі — ніжна домашня паска на Великдень

Домашня паска. Фото: smachnenke.com.ua

Є рецепти, які передаються в родині роками і стають справжньою традицією на свята. Саме таким є цей бабусин рецепт паски — простий, перевірений і дуже вдалий. Тісто виходить ніжним, ароматним і добре піднімається, а завдяки родзинкам і спеціям випічка має особливий святковий смак. Збережіть цей рецепт до Великодня — така паска точно прикрасить святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі свіжі — 45 г (або сухі — 15 г);

борошно — 3–4 ст. л.;

молоко — 100 мл.

Для здобного тіста:

вершкове масло — 150 г;

молоко — 150 мл.;

яйце — 1 шт.;

жовток — 1 шт.;

цукор — 150 г;

борошно — 350 г;

сіль — 2 г.

Для другого замісу:

родзинки — 150-200 г;

коньяк — 30 мл.;

цедра лимона — з 1 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

мускатний горіх — 2 г;

куркума — 2 г;

борошно — 100–150 г.

Спосіб приготування

У невеликій мисці з’єднати дріжджі, тепле молоко та борошно. Добре перемішати до однорідної маси та залишити у теплому місці приблизно на 15–20 хвилин. За цей час опара повинна трохи піднятися, стати легкою і пухкою. В окремій мисці з’єднати вершкове масло та молоко. Злегка підігріти суміш, щоб масло розтопилося, після чого залишити на кілька хвилин, щоб вона стала теплою, але не гарячою.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До теплої молочної суміші додати яйце, жовток та цукор. Ретельно перемішати до однорідності. Додати підготовлену опару, знову перемішати. Поступово додати 350 г борошна та сіль, замішуючи густе м’яке тісто. Родзинки залити гарячою водою та залишити приблизно на 10–15 хвилин. Після цього воду злити, родзинки добре обсушити. Додати до них коньяк, ванільний цукор, цедру лимона, мускатний горіх і куркуму. Перемішати, щоб ароматні добавки рівномірно розподілилися.

Підготовлені родзинки додати до тіста. Частинами додати ще 100–150 г борошна та добре вимісити. Тісто повинно стати еластичним, м’яким і відставати від рук та стінок миски. Готове тісто накрити рушником і залишити у теплому місці, щоб воно добре піднялося. Коли об’єм збільшиться, тісто обережно обім’яти.

Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити тісто на 2–3 частини, сформувати кулі та викласти їх у форми, змащені маслом і вистелені пергаментом. Форми накрити рушником або харчовою плівкою та залишити ще раз підходити, поки тісто збільшиться приблизно у 2–3 рази.

Перед випіканням за бажанням змастити верх пасок жовтком, змішаним з 1 ст. л. молока. Духовку розігріти до 180°C. Випікати паски приблизно 35–40 хвилин до рум’яної золотистої скоринки. Готова паска виходить дуже ароматною, м’якою та ніжною всередині.

