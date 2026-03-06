Олександрійська паска — покроковий рецепт приготування нічної паски

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Олександрійська паска — одна з найвідоміших великодніх випічок, яку часто називають "нічною". Опару для тіста готують з вечора, а зранку замішують тісто та випікають ароматні паски. Завдяки такому способу приготування випічка виходить дуже ніжною, пухкою та запашною. Спробуйте цей перевірений рецепт приготування святкової паски.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пряжене молоко — 200 мл.;

цукор — 500 г;

вершкове масло — 250 г;

яйця — 5 шт.;

жовтки — 3 шт.;

пресовані дріжджі — 75 г.

Для тіста:

борошно — 1,25 кг;

коньяк або ром — 1 ст. л.;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

цедра апельсина — з 1 плоду;

родзинки — 200 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати цукор і тепле пряжене молоко. Добре перемішати вінчиком до часткового розчинення цукру. Додати пресовані дріжджі та ще раз перемішати, щоб вони рівномірно розчинилися в суміші.

Приготування тісто. Фото: smachnenke.com.ua

До миски додати яйця, жовтки та вершкове масло, нарізане невеликими кубиками. Масу перемішати міксером або вінчиком до однорідності. Накрити миску харчовою плівкою та залишити опару при кімнатній температурі приблизно на 10–12 годин.

Тісто під плівкою. Фото: smachnenke.com.ua

Після настоювання до опари додати коньяк або ром, дрібку солі, ванільний екстракт і апельсинову цедру. Родзинки промити, обсушити та також додати до тіста. Поступово додати борошно. Спочатку додати приблизно половину та добре перемішати масу. Потім додати решту борошна та замісити тісто руками до м’якої й однорідної консистенції. Тісто повинно стати гладким і поступово відставати від стінок миски та рук. Готове тісто накрити рушником і залишити в теплому місці приблизно на 1,5–2 години, щоб воно добре піднялося.

Тісто у формах для випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Після підйому розділити тісто на кілька частин та сформувати акуратні кульки. Викласти їх у підготовлені форми для паски, заповнюючи форми приблизно на третину. Накрити рушником і залишити ще приблизно на 1 годину, щоб тісто знову піднялося. Коли паски збільшаться в об’ємі, змастити верх збитим жовтком.

Готова випічка. Фото: smachnenke.com.ua

Духовку розігріти до 180 °C. Поставити форми з тістом у духовку та через 2 хвилини зменшити температуру до 160 °C. Випікати паски приблизно 50 хвилин до появи золотистої скоринки. Готову випічку дістати з духовки та дати їй повністю охолонути. Після цього паски можна прикрасити за бажанням і подавати до святкового столу.

