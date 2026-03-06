Александрийский кулич — пошаговый рецепт приготовления ночной пасхи

Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Александрийский кулич — одна из самых известных пасхальных выпечек, которую часто называют "ночной". Опару для теста готовят с вечера, а утром замешивают тесто и выпекают ароматные куличи. Благодаря такому способу приготовления выпечка получается очень нежной, воздушной и ароматной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

топленое молоко — 200 мл.;

сахар — 500 г;

сливочное масло — 250 г;

яйца — 5 шт.;

желтки — 3 шт;

прессованные дрожжи — 75 г.

Для теста:

мука — 1,25 кг;

коньяк или ром — 1 ст. л.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

цедра апельсина — с 1 плода;

изюм — 200 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить сахар и теплое топленое молоко. Хорошо перемешать венчиком до частичного растворения сахара. Добавить прессованные дрожжи и еще раз перемешать, чтобы они равномерно растворились в смеси.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В миску добавить яйца, желтки и сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Массу перемешать миксером или венчиком до однородности. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить опару при комнатной температуре примерно на 10-12 часов.

Тесто под пленкой. Фото: smachnenke.com.ua

После настаивания к опаре добавить коньяк или ром, щепотку соли, ванильный экстракт и апельсиновую цедру. Изюм промыть, обсушить и также добавить в тесто. Постепенно добавить муку. Сначала добавить примерно половину и хорошо перемешать массу. Затем добавить остальную муку и замесить тесто руками до мягкой и однородной консистенции. Тесто должно стать гладким и постепенно отставать от стенок миски и рук. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось.

Тесто в формах для выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

После подъема разделить тесто на несколько частей и сформировать аккуратные шарики. Выложить их в подготовленные формы для пасхи, заполняя формы примерно на треть. Накрыть полотенцем и оставить еще примерно на 1 час, чтобы тесто снова поднялось. Когда куличи увеличатся в объеме, смазать верх взбитым желтком.

Готовая выпечка. Фото: smachnenke.com.ua

Духовку разогреть до 180 °C. Поставить формы с тестом в духовку и через 2 минуты уменьшить температуру до 160 °C. Выпекать куличи примерно 50 минут до появления золотистой корочки. Готовую выпечку достать из духовки и дать ей полностью остыть. После этого куличи можно украсить по желанию и подавать к праздничному столу.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась