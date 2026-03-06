Александрийский кулич — пошаговый рецепт приготовления ночной пасхи

Рецепт Александрийской пасхи — на ночь замесить, а утром испечь
Александрийский кулич — одна из самых известных пасхальных выпечек, которую часто называют "ночной". Опару для теста готовят с вечера, а утром замешивают тесто и выпекают ароматные куличи. Благодаря такому способу приготовления выпечка получается очень нежной, воздушной и ароматной.
Вам понадобится:
- топленое молоко — 200 мл.;
- сахар — 500 г;
- сливочное масло — 250 г;
- яйца — 5 шт.;
- желтки — 3 шт;
- прессованные дрожжи — 75 г.
Для теста:
- мука — 1,25 кг;
- коньяк или ром — 1 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
- цедра апельсина — с 1 плода;
- изюм — 200 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
В глубокую миску добавить сахар и теплое топленое молоко. Хорошо перемешать венчиком до частичного растворения сахара. Добавить прессованные дрожжи и еще раз перемешать, чтобы они равномерно растворились в смеси.
В миску добавить яйца, желтки и сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Массу перемешать миксером или венчиком до однородности. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить опару при комнатной температуре примерно на 10-12 часов.
После настаивания к опаре добавить коньяк или ром, щепотку соли, ванильный экстракт и апельсиновую цедру. Изюм промыть, обсушить и также добавить в тесто. Постепенно добавить муку. Сначала добавить примерно половину и хорошо перемешать массу. Затем добавить остальную муку и замесить тесто руками до мягкой и однородной консистенции. Тесто должно стать гладким и постепенно отставать от стенок миски и рук. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось.
После подъема разделить тесто на несколько частей и сформировать аккуратные шарики. Выложить их в подготовленные формы для пасхи, заполняя формы примерно на треть. Накрыть полотенцем и оставить еще примерно на 1 час, чтобы тесто снова поднялось. Когда куличи увеличатся в объеме, смазать верх взбитым желтком.
Духовку разогреть до 180 °C. Поставить формы с тестом в духовку и через 2 минуты уменьшить температуру до 160 °C. Выпекать куличи примерно 50 минут до появления золотистой корочки. Готовую выпечку достать из духовки и дать ей полностью остыть. После этого куличи можно украсить по желанию и подавать к праздничному столу.
