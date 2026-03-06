Видео
Видео

Рецепт Александрийской пасхи — на ночь замесить, а утром испечь

Рецепт Александрийской пасхи — на ночь замесить, а утром испечь

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 15:04
Александрийский кулич — пошаговый рецепт приготовления ночной пасхи
Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Александрийский кулич — одна из самых известных пасхальных выпечек, которую часто называют "ночной". Опару для теста готовят с вечера, а утром замешивают тесто и выпекают ароматные куличи. Благодаря такому способу приготовления выпечка получается очень нежной, воздушной и ароматной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • топленое молоко — 200 мл.;
  • сахар — 500 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • желтки — 3 шт;
  • прессованные дрожжи — 75 г.

Для теста:

  • мука — 1,25 кг;
  • коньяк или ром — 1 ст. л.;
  • ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
  • цедра апельсина — с 1 плода;
  • изюм — 200 г;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить сахар и теплое топленое молоко. Хорошо перемешать венчиком до частичного растворения сахара. Добавить прессованные дрожжи и еще раз перемешать, чтобы они равномерно растворились в смеси.

рецепт домашньої паски
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В миску добавить яйца, желтки и сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Массу перемешать миксером или венчиком до однородности. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить опару при комнатной температуре примерно на 10-12 часов.

рецепт олександрійської паски
Тесто под пленкой. Фото: smachnenke.com.ua

После настаивания к опаре добавить коньяк или ром, щепотку соли, ванильный экстракт и апельсиновую цедру. Изюм промыть, обсушить и также добавить в тесто. Постепенно добавить муку. Сначала добавить примерно половину и хорошо перемешать массу. Затем добавить остальную муку и замесить тесто руками до мягкой и однородной консистенции. Тесто должно стать гладким и постепенно отставать от стенок миски и рук. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо поднялось.

Олександрійська паска покроковий рецепт приготування
Тесто в формах для выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

После подъема разделить тесто на несколько частей и сформировать аккуратные шарики. Выложить их в подготовленные формы для пасхи, заполняя формы примерно на треть. Накрыть полотенцем и оставить еще примерно на 1 час, чтобы тесто снова поднялось. Когда куличи увеличатся в объеме, смазать верх взбитым желтком.

Олександрійська паска покроковий рецепт
Готовая выпечка. Фото: smachnenke.com.ua

Духовку разогреть до 180 °C. Поставить формы с тестом в духовку и через 2 минуты уменьшить температуру до 160 °C. Выпекать куличи примерно 50 минут до появления золотистой корочки. Готовую выпечку достать из духовки и дать ей полностью остыть. После этого куличи можно украсить по желанию и подавать к праздничному столу.

Пасха кулич Пасхальная неделя рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
