Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Паска "Найпростіша" — виходить ніжна, волога та смачна

Паска "Найпростіша" — виходить ніжна, волога та смачна

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 01:04
Паска Найпростіша — вологий і ніжний рецепт з фото для великодньої випічки
Домашня паска. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски підкорює своєю простотою і водночас чудовим результатом. Випічка виходить ніжною, вологою та ароматною завдяки поєднанню вершкового масла, жовтків і родзинок. Така паска легко готується навіть у домашніх умовах, а її смак повністю розкривається вже наступного дня після випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • мед — 30 г;
  • дріжджі свіжі пресовані — 40 г;
  • жовтки — 4 шт.;
  • цукор — 160 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • борошно пшеничне — 400 г;
  • масло вершкове м’яке — 120 г;
  • сіль — 3 г;
  • родзинки — 160 г;
  • мускатний горіх — 1 ч. л. за бажанням.

Спосіб приготування

Злегка підігріти молоко до теплого стану. Додати подрібнені пресовані дріжджі та мед, ретельно перемішати і залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися. В окрему миску всипати приблизно половину борошна і додати підготовлену дріжджову суміш. Перемішати до однорідної консистенції, накрити миску плівкою і залишити опару підходити в теплому місці.

рецепт вологої паски
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Жовтки збити з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати цю суміш до готової опари і добре перемішати. Всипати решту борошна. За бажанням додати мускатний горіх для більш виразного аромату. Замісити тісто, після чого додати м’яке вершкове масло і ретельно вмішати його в масу.

простий рецепт паски
Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити тісто відпочити приблизно на 15 хвилин, після чого додати сіль і продовжити вимішування до гладкої еластичної консистенції. Тісто повинно стати м’яким і злегка пухирчастим. Накрити миску плівкою і залишити тісто підходити у теплому місці. Для прискорення процесу можна поставити миску у духовку, прогріту до температури 30–50 °C. Родзинки залити гарячою водою на кілька хвилин, після чого обсушити і додати у тісто. Акуратно перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися.

дуже простий рецепт паски
Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто розділити на три частини і перекласти у підготовлені форми для випікання. Залишити підходити, поки тісто не збільшиться в об’ємі і при легкому натисканні пальцем повільно відновлюватиме форму. Поставити форми у духовку. Спочатку випікати 5 хвилин при температурі 200 °C, після чого зменшити температуру до 180 °C і продовжити випікання приблизно 25 хвилин до готовності. Готові паски одразу вийняти з форм і залишити остигати. Найкращий смак випічка набуває на наступний день, коли аромат і структура тіста повністю розкриваються.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Великдень паска Великодній тиждень рецепт випічка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації