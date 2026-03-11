Паска Найпростіша — вологий і ніжний рецепт з фото для великодньої випічки

Домашня паска. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски підкорює своєю простотою і водночас чудовим результатом. Випічка виходить ніжною, вологою та ароматною завдяки поєднанню вершкового масла, жовтків і родзинок. Така паска легко готується навіть у домашніх умовах, а її смак повністю розкривається вже наступного дня після випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

мед — 30 г;

дріжджі свіжі пресовані — 40 г;

жовтки — 4 шт.;

цукор — 160 г;

цукор ванільний — 10 г;

борошно пшеничне — 400 г;

масло вершкове м’яке — 120 г;

сіль — 3 г;

родзинки — 160 г;

мускатний горіх — 1 ч. л. за бажанням.

Спосіб приготування

Злегка підігріти молоко до теплого стану. Додати подрібнені пресовані дріжджі та мед, ретельно перемішати і залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися. В окрему миску всипати приблизно половину борошна і додати підготовлену дріжджову суміш. Перемішати до однорідної консистенції, накрити миску плівкою і залишити опару підходити в теплому місці.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Жовтки збити з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати цю суміш до готової опари і добре перемішати. Всипати решту борошна. За бажанням додати мускатний горіх для більш виразного аромату. Замісити тісто, після чого додати м’яке вершкове масло і ретельно вмішати його в масу.

Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити тісто відпочити приблизно на 15 хвилин, після чого додати сіль і продовжити вимішування до гладкої еластичної консистенції. Тісто повинно стати м’яким і злегка пухирчастим. Накрити миску плівкою і залишити тісто підходити у теплому місці. Для прискорення процесу можна поставити миску у духовку, прогріту до температури 30–50 °C. Родзинки залити гарячою водою на кілька хвилин, після чого обсушити і додати у тісто. Акуратно перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися.

Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто розділити на три частини і перекласти у підготовлені форми для випікання. Залишити підходити, поки тісто не збільшиться в об’ємі і при легкому натисканні пальцем повільно відновлюватиме форму. Поставити форми у духовку. Спочатку випікати 5 хвилин при температурі 200 °C, після чого зменшити температуру до 180 °C і продовжити випікання приблизно 25 хвилин до готовності. Готові паски одразу вийняти з форм і залишити остигати. Найкращий смак випічка набуває на наступний день, коли аромат і структура тіста повністю розкриваються.

