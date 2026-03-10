Відео
Паска "Бріош" ніжна, як хмаринка — рецепт на Великдень 2026

Дата публікації: 10 березня 2026 01:04
Паска Бріош — ніжний рецепт з фото для великодньої випічки 2026
Паска "Бріош". Фото: smachnenke.com.ua

Паска "Бріош" відома своєю особливою текстурою — м’якою, повітряною і ніжною, наче хмаринка. Завдяки великій кількості вершкового масла тісто виходить еластичним, ароматним і має характерні довгі волокна. Така великодня випічка виглядає святково, довго залишається свіжою і прекрасно поєднується з родзинками та горіхами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • дріжджі свіжі пресовані — 25 г;
  • молоко — 40 мл.;
  • цукор — 60 г;
  • борошно пшеничне — 330 г;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 3 шт.;
  • масло вершкове — 165 г;
  • масло вершкове — 40 г;
  • родзинки — 200 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • вода — 1 ст. л.;
  • горіхи подрібнені або мигдальне борошно — за бажанням.

Спосіб приготування

Подрібнити свіжі дріжджі у мисці, додати тепле молоко і цукор. Перемішати до розчинення дріжджів. Додати частину борошна і замісити густу основу для тіста.

паска бріош ніжний рецепт
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

По одному додавати яйця, кожного разу добре вмішуючи їх у тісто. Після цього всипати решту борошна разом із дрібкою солі. Додати вершкове масло, нарізане невеликими кубиками, вводячи його поступово і ретельно вимішуючи. Продовжувати замішування до отримання еластичного, гладкого і блискучого тіста.

рецепт паски бріош
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти тісто у миску, накрити і залишити підходити приблизно на 3 години у прохолодному місці або поставити в холодильник на 10–12 годин для повільного підйому. Родзинки залити теплою водою, залишити на деякий час, після чого добре обсушити. Підійшле тісто розкачати у пласт. Змастити поверхню м’яким вершковим маслом, рівномірно посипати родзинками та за бажанням подрібненими горіхами або мигдальним борошном.

простий рецепт паски бріош
Тісто та родзинки. Фото: smachnenke.com.ua

Згорнути пласт тіста у рулет. Розрізати рулет уздовж на дві частини і сформувати паску, скручуючи тісто у вигляді спіралі або заплітаючи у косичку. Перекласти заготовки у форми, попередньо змащені вершковим маслом. Залишити тісто підходити приблизно на 1,5–2 години, поки воно добре не збільшиться в об’ємі. Перед випіканням змішати жовток з водою і змастити поверхню пасок.

простий рецепт паски бріош на Великдень
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при температурі 160 °C приблизно 30 хвилин. Через 10 хвилин після початку випікання накрити верх фольгою, щоб він не підрум’янився надто швидко. Готову паску за бажанням обережно проколоти дерев’яними шпажками і залишити остигати догори дном, щоб ніжна випічка не осіла і зберегла повітряну структуру.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Великдень паска Великодній тиждень рецепт випічка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
