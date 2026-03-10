Пасха Бриош — рецепт для пасхальной выпечки 2026

Пасха "Бриош". Фото: smachnenke.com.ua

Пасха "Бриош" известна своей особой текстурой — мягкой, воздушной и нежной, как облачко. Благодаря большому количеству сливочного масла тесто получается эластичным, ароматным и имеет характерные длинные волокна. Такая пасхальная выпечка выглядит празднично, долго остается свежей и прекрасно сочетается с изюмом и орехами.

Вам понадобится:

дрожжи свежие прессованные — 25 г;

молоко — 40 мл.;

сахар — 60 г;

мука пшеничная — 330 г;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

масло сливочное — 165 г;

масло сливочное — 40 г;

изюм — 200 г;

желток — 1 шт.;

вода — 1 ст. л.;

орехи измельченные или миндальная мука — по желанию.

Способ приготовления

Измельчить свежие дрожжи в миске, добавить теплое молоко и сахар. Перемешать до растворения дрожжей. Добавить часть муки и замесить густую основу для теста.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

По одному добавлять яйца, каждый раз хорошо вмешивая их в тесто. После этого всыпать остальную муку вместе со щепоткой соли. Добавить сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, вводя его постепенно и тщательно вымешивая. Продолжать замешивание до получения эластичного, гладкого и блестящего теста.

Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить тесто в миску, накрыть и оставить подходить примерно на 3 часа в прохладном месте или поставить в холодильник на 10-12 часов для медленного подъема. Изюм залить теплой водой, оставить на некоторое время, после чего хорошо обсушить. Подошедшее тесто раскатать в пласт. Смазать поверхность мягким сливочным маслом, равномерно посыпать изюмом и по желанию измельченными орехами или миндальной мукой.

Тесто и изюм. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть пласт теста в рулет. Разрезать рулет вдоль на две части и сформировать кулич, скручивая тесто в виде спирали или заплетая в косичку. Переложить заготовки в формы, предварительно смазанные сливочным маслом. Оставить тесто подходить примерно на 1,5-2 часа, пока оно хорошо не увеличится в объеме. Перед выпеканием смешать желток с водой и смазать поверхность куличей.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при температуре 160 °C примерно 30 минут. Через 10 минут после начала выпекания накрыть верх фольгой, чтобы он не подрумянился слишком быстро. Готовый кулич по желанию осторожно проколоть деревянными шпажками и оставить остывать вверх дном, чтобы нежная выпечка не осела и сохранила воздушную структуру.

