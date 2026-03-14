Королівська паска на нічному тісті — перевірений рецепт приготування

"Королівська" паска. Фото: smachnenke.com.ua

"Королівська" паска на нічному тісті — один із найвідоміших рецептів святкової випічки, який передають із покоління в покоління. Завдяки опарі, що настоюється в холодильнику, тісто виходить особливо ніжним, пухким і ароматним. Така паска має красиву волокнисту структуру, приємний цитрусовий аромат і довго залишається м’якою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цукор — 1 ст. л.;

живі дріжджі — 30 г;

вершки 20% — 200 г;

молоко — 100 мл.;

борошно — 250 г.

Для тіста:

жовтки — 8 шт.;

білки — 2 шт.;

цукор — 210 г;

вершкове масло 82% — 200 г;

борошно — 400 г;

ванільний цукор — 1 пачка;

аромокраплі (ром + цитрус) — 4 краплі;

цедра апельсина — 1 шт.

Добавки:

цукати (родзинки, курага, ананас) — 350 г;

ром — 80 мл.;

апельсиновий сік — 80 мл.

Спосіб приготування

Для приготування опари у миску додати цукор і дріжджі та розтерти ложкою до однорідності. Додати теплі вершки, молоко і борошно, після чого перемішати вінчиком до гладкої консистенції. Миску накрити плівкою та залишити приблизно на 10–15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Після цього поставити опару в холодильник на 8–15 годин. Перед замішуванням тіста опару перемішати і залишити на кілька хвилин при кімнатній температурі.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Жовтки додати у миску разом із дрібкою солі та цукром і збити до світлої, пишної маси. Окремо збити білки з невеликою кількістю цукру до густої піни. До опари додати збиті жовтки, білки, ванільний цукор і добре перемішати лопаткою або насадкою для замішування тіста. Поступово додати просіяне борошно та вимішувати тісто приблизно 10 хвилин. Якщо замішувати руками, час вимішування має становити не менше 15 хвилин.

Цукати та сухофрукти. Фото: smachnenke.com.ua

Далі невеликими шматочками додати м’яке вершкове масло, продовжуючи вимішувати тісто ще 5–7 хвилин. Після цього продовжити вимішування ще приблизно 10 хвилин, щоб тісто стало еластичним і гладким. Цукати попередньо замочити у суміші теплого апельсинового соку та рому приблизно на 3–4 години. Потім їх відцідити і добре обсушити. Додати підготовлені цукати до тіста разом з апельсиновою цедрою та аромокраплями. Акуратно перемішати тісто ще кілька хвилин, щоб добавки рівномірно розподілилися.

Тісто у формах для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Миску змастити невеликою кількістю олії, перекласти тісто, накрити плівкою з кількома отворами та рушником. Залишити у теплому місці приблизно на 1–2 години, щоб тісто добре піднялося. Після цього руки злегка змочити водою або змастити олією, обім’яти тісто і зробити легку протяжку. Залишити ще приблизно на 40 хвилин.

Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто розкласти у форми, заповнюючи їх приблизно на 1/3 об’єму. Накрити плівкою та залишити, щоб паски добре підросли. Випікати у духовці, розігрітій до 170°C. Невеликі паски випікати приблизно 30 хвилин, більші — 35–40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою. Готовим паскам дати повністю охолонути, після чого прикрасити глазур’ю або декором за бажанням.

