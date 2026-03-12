Ідеальна паска на 1 кг борошна — рецепт приготування волокнистої паски з фото

Волокниста паска. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня паска — головна окраса великоднього столу. За цим рецептом вона виходить особливо ніжною, солодкою та ароматною, з красивим золотистим кольором і м’якою волокнистою текстурою. Завдяки поєднанню вершкового масла, смальцю та жовтків тісто стає дуже пухким і довго не черствіє. Така паска виходить святковою, запашною та справді ідеальною для Великодня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 1 кг;

сироватка або молоко — 300 мл;

цукор — 250 г;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л. (за бажанням);

дріжджі свіжі — 45 г або дріжджі сухі — 15 г;

масло вершкове — 100 г;

смалець або жирні вершки — 100 г;

яйця — 3 шт.;

жовтки — 3 шт.;

родзинки — 80 г;

алкоголь — 3–5 ст. л. (за бажанням);

цедра лимона — за смаком;

цедра апельсина — за смаком;

есенція ванільна — 4 мл.;

цукор ванільний — 30 г або ванілін — 20 г.

Для глазурі:

цукрова пудра — 150 г;

желатин — 5 г;

вода — 30 мл для желатину;

вода — 30 мл для пудри;

сік лимонний — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Дріжджі розкришити у миску. Додати трохи цукру та кілька ложок теплої сироватки або молока. Добре перемішати до консистенції густої сметани та залишити у теплому місці приблизно на 15 хвилин, щоб опара почала активно працювати. Яйця та жовтки з’єднати з цукром, сіллю та ванільним цукром. Збити до легкої пухкої маси. Додати цедру лимона та апельсина, перемішати. Родзинки за бажанням залити алкоголем і залишити на кілька годин або на ніч. Завдяки цьому вони стануть ароматнішими та м’якшими.

Готові паски. Фото: smachnenke.com.ua

У велику миску просіяти борошно та зробити в центрі заглиблення. Додати підготовлену опару та яєчну суміш. Почати замішувати тісто, поступово додаючи розтоплене вершкове масло та смалець або жирні вершки. Вимішувати тісто приблизно 10–15 хвилин до гладкої, еластичної та м’якої консистенції. Наприкінці додати родзинки та рівномірно розподілити їх у тісті. Накрити миску рушником і залишити тісто у теплому місці приблизно на 1,5 години. За цей час воно повинно добре збільшитися в об’ємі. Після підйому тісто обережно обім’яти. Поділити на частини та сформувати кульки відповідно до розміру форм.

Паска в розрізі. Фото: smachnenke.com.ua

Форми змастити смальцем або вершковим маслом. Викласти тісто, заповнюючи форми приблизно на третину. Залишити ще на 30–40 хвилин для повторного підйому. Випікати паски у духовці при температурі 180°C приблизно 50–60 хвилин. На дно духовки поставити ємність з водою, щоб випічка залишилася м’якою і не підгоріла.

