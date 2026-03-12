Идеальная пасха на 1 кг муки — рецепт с фото

Волокнистый кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Домашняя пасха — главное украшение пасхального стола. По этому рецепту она получается особенно нежной, сладкой и ароматной, с красивым золотистым цветом и мягкой волокнистой текстурой. Благодаря сочетанию сливочного масла, смальца и желтков тесто становится очень воздушным и долго не черствеет.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 1 кг;

сыворотка или молоко — 300 мл.;

сахар — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л. (по желанию);

дрожжи свежие — 45 г или дрожжи сухие — 15 г;

масло сливочное — 100 г;

смалец или жирные сливки — 100 г;

яйца — 3 шт.;

желтки — 3 шт.;

изюм — 80 г;

алкоголь — 3-5 ст. л. (по желанию);

цедра лимона — по вкусу;

цедра апельсина — по вкусу;

эссенция ванильная — 4 мл.;

сахар ванильный — 30 г или ванилин — 20 г.

Для глазури:

сахарная пудра — 150 г;

желатин — 5 г;

вода — 30 мл для желатина;

вода — 30 мл для пудры;

сок лимонный — 1 ст. л.

Способ приготовления

Дрожжи раскрошить в миску. Добавить немного сахара и несколько ложек теплой сыворотки или молока. Хорошо перемешать до консистенции густой сметаны и оставить в теплом месте примерно на 15 минут, чтобы опара начала активно работать. Яйца и желтки соединить с сахаром, солью и ванильным сахаром. Взбить до легкой пышной массы. Добавить цедру лимона и апельсина, перемешать. Изюм по желанию залить алкоголем и оставить на несколько часов или на ночь. Благодаря этому он станет более ароматным и мягким.

Готовые паски. Фото: smachnenke.com.ua

В большую миску просеять муку и сделать в центре углубление. Добавить подготовленную опару и яичную смесь. Начать замешивать тесто, постепенно добавляя растопленное сливочное масло и смалец или жирные сливки. Вымешивать тесто примерно 10-15 минут до гладкой, эластичной и мягкой консистенции. В конце добавить изюм и равномерно распределить его в тесте. Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1,5 часа. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме. После подъема тесто осторожно обмять. Поделить на части и сформировать шарики в соответствии с размером форм.

Пасха в разрезе. Фото: smachnenke.com.ua

Формы смазать смальцем или сливочным маслом. Выложить тесто, заполняя формы примерно на треть. Оставить еще на 30-40 минут для повторного подъема. Выпекать куличи в духовке при температуре 180°C примерно 50-60 минут. На дно духовки поставить емкость с водой, чтобы выпечка осталась мягкой и не подгорела.

