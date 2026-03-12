Идеальная пасха на 1 кг муки — рецепт с фото

Идеальная пасха на 1 кг муки — получается ароматная и волокнистая
Домашняя пасха — главное украшение пасхального стола. По этому рецепту она получается особенно нежной, сладкой и ароматной, с красивым золотистым цветом и мягкой волокнистой текстурой. Благодаря сочетанию сливочного масла, смальца и желтков тесто становится очень воздушным и долго не черствеет.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 1 кг;
- сыворотка или молоко — 300 мл.;
- сахар — 250 г;
- соль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л. (по желанию);
- дрожжи свежие — 45 г или дрожжи сухие — 15 г;
- масло сливочное — 100 г;
- смалец или жирные сливки — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- желтки — 3 шт.;
- изюм — 80 г;
- алкоголь — 3-5 ст. л. (по желанию);
- цедра лимона — по вкусу;
- цедра апельсина — по вкусу;
- эссенция ванильная — 4 мл.;
- сахар ванильный — 30 г или ванилин — 20 г.
Для глазури:
- сахарная пудра — 150 г;
- желатин — 5 г;
- вода — 30 мл для желатина;
- вода — 30 мл для пудры;
- сок лимонный — 1 ст. л.
Способ приготовления
Дрожжи раскрошить в миску. Добавить немного сахара и несколько ложек теплой сыворотки или молока. Хорошо перемешать до консистенции густой сметаны и оставить в теплом месте примерно на 15 минут, чтобы опара начала активно работать. Яйца и желтки соединить с сахаром, солью и ванильным сахаром. Взбить до легкой пышной массы. Добавить цедру лимона и апельсина, перемешать. Изюм по желанию залить алкоголем и оставить на несколько часов или на ночь. Благодаря этому он станет более ароматным и мягким.
В большую миску просеять муку и сделать в центре углубление. Добавить подготовленную опару и яичную смесь. Начать замешивать тесто, постепенно добавляя растопленное сливочное масло и смалец или жирные сливки. Вымешивать тесто примерно 10-15 минут до гладкой, эластичной и мягкой консистенции. В конце добавить изюм и равномерно распределить его в тесте. Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1,5 часа. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме. После подъема тесто осторожно обмять. Поделить на части и сформировать шарики в соответствии с размером форм.
Формы смазать смальцем или сливочным маслом. Выложить тесто, заполняя формы примерно на треть. Оставить еще на 30-40 минут для повторного подъема. Выпекать куличи в духовке при температуре 180°C примерно 50-60 минут. На дно духовки поставить емкость с водой, чтобы выпечка осталась мягкой и не подгорела.
